أبراج 2019

كل إنسان لديه برج معين حسب شهر ميلاده، وهذا البرج يوضح مواصفات هذا الشخص وكل ما يتعلق به، معتمدين في ذلك على الدراسات الفلكية، يوجد لدينا 12 برج وكل برج له اسم معين وهذه الأبراج هي: الحمل، والحوت، والقوس، والعذراء، والجوزاء، والدلو، والسرطان، والجدي، والأسد، والثور، والعقرب، والميزان. وفي هذا المقال سوف نتطرّق للحديث عن نصائح عامة لكل برج في 2019:

برج الحمل: لا تبدأ أي مشروع جديد قبل الإنتهاء من المشروع الذي تعمل عليه.

برج الجوزاء: حاول أن تبطء قلياً هذا العام، لأن ذلك سوف يساعدك على إحراز تقدم في المناطق التي كانت تعيقك فيها طاقتك وسرعتك.

برج السرطان: عليك القيام بأمور جديدة لترى ما يخفيه لك هذا العام.

برج الأسد: إفتح قلبك هذا العام وخذ علاقتك العاطفية إلى مستوى أعمق.

برج العذراء: قم بالتخفيف عن نفسك هذا العام وإترك عمل التدقيق للآخرين.

برج الميزان: إتخذ قراراتك وتمسك بها هذا العام لكي ترتاح وتريح الناس من حولك.

برج العقرب: حاول أن تكون أكثر شفافية مع المقربين إليك هذا العام.

برج القوس: أنت جيد في التفكير بشكل كبير ويجب ألا تغير ذلك هذا العام، ولكن يجب عليك تطوير إستراتيجيات تساعدك على تحقيق أهدافك.

برج الجدي: النقود ليست كل شيء حاول أن تكون أكثر كرماً في تقديم وقتك وإهتماماتك للعائلة والأصدقاء.

برج الدلو: فاجىء الجميع بفعل شيء أنت غير معتاد عليه مثال: كن تقليدي.

برج الحوت: إستخدم عاطفتك نحو الأفضل في مساعدة ناس لا تعرفهم.

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