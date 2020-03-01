نصائح عامة للوقاية من الكورونا والفيروسات الموسمية

مع تغيرات الطقس والمناخ والغبار اثناء تبادل المواسم تنتشر العديد من الأمراض ومن ابزها فيروس التهابات العين، فيروس زكام، والانفلونزا الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسبب حساسية شديدة للصدر. نقدم لك مجموعة من النصائح التي يمكنكِ اتباعها للحماية من الإصابة بأي نوع من أنواع الفيروسات الموسمية:

غسل اليدين وتعقيم الهواء

غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار يمنع انتقال العدوى عن طريق لمس اليدين لأنه هو الناقل الأساسي للفيروس. ويجب غسل راحتي اليدين والكفين والأظافر جيدًا. واستخدام المناديل المعقمة بعد تلامس الأشياء أو بعد مصافحة الأشخاص و الامتناع عن التقبيل أو ملامسة اليدين للأشخاص المصابين بأي فيروس بالاضافة الى تعقيم الهواء وذلك من خلال التهوية الجيدة للمنزل.

تناول المشروبات العشبية

ينصح خبراء الصحة بتناول المشروبات العشبية وعصائر الفاكهة للوقاية من الإصابة بالبرد وإنفلونزا البطن والحساسية ولمساعدة الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بأي فيروس موسمي . الحرص على تناول مشروبات الأعشاب ثلاث مرات يوميًا خلال هذه الفترة وتتمثل هذه المشروبات في أعشاب الزنجبيل وأوراق النعناع والقرنفل التي تمنع التهاب الحلق وتقي الجسم من الإصابة بالإنفلونزا والبرد. يمكنكِ تناول عصير الليمون وعصير البرتقال والتفاح باستمرار فهذه العصائر من المشروبات الهامة المدرة للبول والمطهرة للمعدة والأمعاء والجهاز الهضمي.

ممارسة التمارين الرياضية

لابد من عدم التكاسل والخمول فهي تعمل على أضعف الجهاز المناعي وسهولة الإصابة بالبكتيريا الفطرية والجراثيم الفيروسية والطفيليات. ممارسة التمارين الرياضية السهلة والخفيفة تنشط الدورة الدموية داخل الجسم وتزيد تدفق الدم إلى أعضاء الجسم. من أهم هذه الرياضات ممارسة رياضة السباحة ورياضة المشي والجري مع ممارسة القفز وصعود الدرج.

عدم استخدام الأدوات الشخصية للمريض

من مسببات انتقال العدوى من شخص آخر هو استخدام الأدوات الشخصية بالنسبة للأطفال فقد تنتقل العدوى عن طريق ملامسة الالعاب بالفم واليد فلابد من الابتعاد عن ألعاب الطفل المريض. أما بالنسبة للطلبة والتلاميذ فيفضل تجنب استخدام الأدوات المدرسية عن الطلبة المصابين بالبرد ولابد من الابتعاد تمامًا من استعمال أداة الطعام والمنشفة الخاصة باليدين وفرشاة الأسنان الخاصة بالشخص المريض وإذا اضطربت لاستخدامها فمن الضروري غسلها جيدًا وتعقيمها.