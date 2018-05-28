5 نصائح هام للموظف الجديد

5 نصائح هام للموظفين الجدد

بغض النظر عن خبرتك، ومدى صداقتك بزملائك أو مدى معرفتك بمديرك أو مدى شغفك بعملك - يجب أن يكون المرء دائمًا أكثر حذراً عندما يكون موظفًا جديدًا. قبل أن تظهر مواهبك الاجتماعية في مكان العمل الجديد، يجب ان تتعلم الطريقة التي تعمل بها مؤسستك الجديدة وكيف ستتصرف مع زملائك خلال ساعات العمل. من أجل تطوير علاقة مع الجميع وخلق انطباع أول جيد، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك تجنب القيام بها في الشهر الأول من وظيفتك الجديدة.

محاولة معرفة كل شيء في وقت قصير

تمهل، لا يمكنك استيعاب جميع المعلومات حول مكان العمل والأشخاص من حولك في غضون أيام قليلة. حاول عدم طرح أسئلة كثيرة والتزم بالأسئلة المتعلقة بالعمل فقط.

لا تستغل جدول العمل

حتى لو كانت ساعات العمل مرنة تجنب استغلالها خصوصا في الشهر الأول من عملك الجديد. تعامل باحتراف ومهنية، وكن في مكان العمل في الاوقات المحددة. لا تمدد ساعة الغداء أو تأخذ فترات استراحة متكررة. بعد قضاء بضعة أسابيع، سيكون لديك فكرة أفضل عن مدى مرونة جدول أعمالك بشكل معقول.

الحكم على زملاء العمل

فترة شهر لا تكفي لفهم أي شخص حولك. توقع أن يشكل زملاؤك انطباع خاطئ عنك أيضاً، لذلك يجب عليك أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لهم. ابق محايدًا ولا تحكم على الأشخاص من حولك.

لا تكن الشخص الذي يعرف كل شيء

تذكر: بغض النظر عن عدد السنوات التي قضيتها في عالم الاحتراف، يجب أن يكون "التعلم" دائمًا هدفك في الحياة. من الجيد معرفة عملك والتفوق في ما تقوم به، ولكنك لا تعرفه أبدًا. إنها وصفة سرية لتقزم النمو المهني الخاص بك ، وقد تكون مؤشرا لموقفك المتسم بالغرور والتكبر.

الحد من السخرية والنكات

كن ودودًا أثناء التحدث مع زملائك ولكن فكر مليًا قبل اطلاق النكات أو التعليق بشكل ساخرة. السخرية أو النكات غير المقبولة يمكن أن تؤدي إلى اضرار لا يمكن إصلاحها.