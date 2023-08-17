البوابة - فاستو شاسترا هو نظام معماري هندي قديم يقال إنه يعزز الطاقة الإيجابية والرفاهية. هناك عدد من نصائح فاستو التي يمكن استخدامها لخلق بيئة متناغمة وميمونة لغرفة المولود الجديد.

نصائح فاستو لديكور غرفة المولود الجديد

فيما يلي بعض نصائح فاستو لغرفة المولود الجديد:

1. يجب أن تقع الغرفة في الاتجاه الشرقي أو الشمالي الشرقي. تعتبر هذه التوجيهات ميمونة للأطفال.

2. يجب وضع السرير في الزاوية الجنوبية الغربية من الغرفة. يقال إن هذا الموقف يعزز صحة الطفل وازدهاره.

3. يجب طلاء جدران الغرفة بألوان فاتحة مثل الأصفر أو الأزرق أو الأخضر. يقال أن هذه الألوان مهدئة للأطفال.

4. يجب أن تكون أرضية الغرفة من الخشب أو البلاط. يقال إن هذه المواد مؤرضة وداعمة للأطفال.

5. يجب أن تكون الغرفة جيدة الإضاءة وجيدة التهوية. سيساعد ذلك في الحفاظ على الهواء نقيًا ونظيفًا للطفل.

6. يجب ألا تكون هناك قطع أثاث ذات زوايا حادة في الغرفة يمكن أن يشكل خطرًا على الطفل.

7. يجب أن تكون الغرفة خالية من الفوضى والضوضاء. سيساعد ذلك على خلق بيئة هادئة وسلمية للطفل.

8. يجب تزيين الغرفة بصور ورموز إيجابية. يقال إن هذه الصور والرموز تعزز الحظ السعيد والسعادة للطفل.

باتباع نصائح فاستو هذه ، يمكنك إنشاء بيئة متناغمة وميمونة لغرفة طفلك المولود حديثًا. سيساعد ذلك في تعزيز صحة الطفل وسعادته ورفاهه بشكل عام.

فيما يلي بعض النصائح العصرية لديكور غرفة الأطفال الرضع:

اختر نظام ألوان مهدئ. الألوان الفاتحة والمتجددة الهواء ، مثل الأزرق والأخضر والأصفر ، مثالية لغرفة الأطفال حديثي الولادة. من المعروف أن هذه الألوان مهدئة ، وهو أمر مهم لنوم الطفل.

استخدم الأقمشة الناعمة. الأقمشة الناعمة ، مثل القطن والفانيلا ، لطيفة على بشرة الطفل. إنها أيضًا اختيار جيد للفراش والستائر ، لأنها يمكن أن تساعد في حجب الضوء والضوضاء.

أضف بعض اللمسات الشخصية. يمكن أن تضيف الصور المؤطرة للطفل أو الهاتف المحمول الذي يحمل اسم الطفل أو اللحاف المصمم خصيصًا لمسة شخصية إلى الحضانة. ستجعل هذه العناصر الغرفة أشبه بالمنزل للطفل والوالدين.

أبقيها بسيطة. ليست هناك حاجة إلى المبالغة في الديكور في غرفة الأطفال حديثي الولادة. قد يكون الكثير من الفوضى مربكًا للطفل ويجعل من الصعب عليه النوم. التزم ببعض قطع الأثاث والإكسسوارات الأساسية ، وستحصل على حضانة أنيقة وعملية.

ضع في اعتبارك سلامة الديكور. تأكد من أن كل الديكور في الحضانة آمن للطفل. يتضمن ذلك تجنب أي شيء يمكن أن يؤدي إلى الاختناق ، مثل الألعاب الصغيرة أو الخرز. من المهم أيضًا التأكد من أن كل الأثاث مستقر وآمن.

اختيار موضوع. إذا كان لديك موضوع معين في الاعتبار لحضانتك ، مثل موضوع الغابة أو موضوع بحري ، فيمكنك دمج ذلك في الديكور. يمكن أن تكون هذه طريقة ممتعة لإضافة شخصية إلى الغرفة.

كن مستعدًا للتغييرات. مع نمو الطفل ، ستتغير احتياجاته. كن مستعدًا لتعديل ديكور الحضانة حسب الحاجة. على سبيل المثال ، قد تحتاج إلى إضافة سرير أكبر أو طاولة تغيير مع تقدم الطفل في السن.

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