نصائح فنغ شوي لجذب الطاقة الإيجابية لكل غرف منزلك

تترجم الكلمتان الصينيتان "فنغ" و "شوي" إلى معني "رياح" و "ماء" على التوالي ، وهذا المفهوم مشتق من قصيدة قديمة تتحدث عن ارتباط الحياة البشرية بالبيئة المحيطة بها وتدفقها. تعالوا نتعرف على أهمية ترابط هذا المفهوم بترتيب البيت وجذب الطاقة الايجابية لغرفه ولحياتك...

المدخل

المدخل ، المسمى فم qi ، هو المكان الذي تدخل فيه الطاقة إلى مساحتك. إنه أيضًا ما يراه الناس من خارج منزلك ، لذا فهو يمثل وجهك للعالم. تأكد من الحفاظ على هذه المنطقة نظيفة وخالية من الفوضى ، بحيث يمكن أن تتدفق qi بسهولة. من المهم أيضًا أن يسهل العثور على بابك الأمامي. هل هو مكتوب عليه بوضوح وخالي من العوائق؟ يجب أن يتمكن أصدقاؤك وموظفو التوصيل من العثور عليها والوصول إليها بسهولة.

من الجيد أيضًا الحفاظ على نظافة هذه المنطقة. امسح المدخل بانتظام ، وتذكر أن تغسل بابك أيضًا. قد ترغب أيضًا في إضافة وحدة إضاءة للحفاظ على سطوع هذه المنطقة وإدخال عنصر النار.

غرفة المعيشة

غرف المعيشة أماكن للتجمع مع العائلة والأصدقاء ، لذلك يجب أن يشعروا بالراحة والترحيب. تأكد من حصولك على مقاعد مريحة - كافية لكل من يعيش في المنزل ، بالإضافة إلى عدد قليل من المقاعد الإضافية للضيوف. لتشجيع التواصل والمحادثة ، وجه الكراسي والأرائك تجاه بعضكما البعض. حاول تجنب ظهور الكراسي في مواجهة الباب قدر الإمكان.

يمكن أيضًا أن تكون النباتات الخضراء الصحية إضافة رائعة لغرفة المعيشة، حيث إنها تضيف طاقة الحياة الحيوية بالإضافة إلى عنصر الخشب الذي يمثل اللطف والرحمة.

المطبخ

يعد المطبخ منطقة مهمة في المنزل لأنه يمثل كيفية تغذية أنفسنا. تتمثل إحدى طرق تحسين مطبخك في فنغ شوي في التأكد من أن ثلاجتك نظيفة ومرتبة. هل هناك أي عناصر منتهية الصلاحية بالجزء الخلفي من الثلاجة؟ امسح أي شيء لم يعد مفيدًا لك وقم بتحويله إلى سماد. بعد ذلك ، امسح الداخل بقصد خلق مساحة حيث يمكنك أن تغذي نفسك بالطعام الصحي.

الحمامات

نظرًا لأن الحمامات بها الكثير من المصارف ، يمكن أن تكون مصدرًا للطاقة المتدفقة والهادئة. لتقليل ذلك ، من الجيد إبقاء باب الحمام ومقعد المرحاض مغلقين قدر الإمكان. نظرًا لأن الماء يمثل تدفق الثروة والمال في فنغ شوي ، فقد يساعد ذلك في منع تدفق الأموال بعيدًا عنك.

غرفة النوم

سريرك وغرفة نومك يمثلك، لذا فهذه منطقة مهمة حقًا يجب النظر إليها في فنغ شوي ، وهي مكان رائع للبدء. أولاً ، تأكد من أن سريرك في موقع القيادة. بعد ذلك ، تحقق تحت السرير. ليس من المثالي استخدام هذه المنطقة كمخزن ، لأنك تقضي الكثير من الوقت السلبي في الراحة والنوم هنا ، لذا فإن أي شيء تحته يؤثر عليك بقوة. إذا كنت بحاجة إلى تخزين الأشياء تحت سريرك لأسباب تتعلق بالمساحة ، فتأكد من أن لديك فقط العناصر الناعمة المتعلقة بالسرير مثل الملاءات والبطانيات.

يمكنك أيضًا إضافة عنصر الأرض للدعم والتغذية ؛ طريقة رائعة للقيام بذلك هي وضع بساط مربع بلون الأرض أسفل سريرك.