نصائح فينج شوي لجلب الثروة إلى بيتك

فتح الطاقات المغلقة في بيتك سيساعدك على جذب المزيد من الازدهار

إن فتح الطاقات المغلقة في بيتك سيساعدك على جذب المزيد من الازدهار إلى حياتك. ويبين لنا علم فينج شوي الغربي كيف نتحرك بوعينا عن طريق تحويل الطاقة لمناطق خاصة في "بيتك". تتضمّن الثروة الحقيقية أكثر من مجرد مادة خضراء؛ أنه الشعور بالوفرة في كلّ جزء من الحياة. لجذب الثروة أكثر، ابدئي أولا بتقديم الشكر لكل ما عندك الآن من صحة إلى العلاقات إلى مصادر دخل. وعندها سيبدأ الشعور بالنماء يزدهر داخلك بنفسه.



1. حددي منطقة ثروتك:

يقع قطاع ثروتك في أقصى غرفة لليسار عندما تدخلي من المدخل الأمامي للبيت. هذا يتضمّن أيّ باحات أيضا أو حدائق أو مرائيب خارج هذه المنطقة. إذا كنت تقطنين في بيت ذو طابقين، فالقطاع يشمل أيّ غرف مباشرة فوق أو تحت، أيضا.

2. تخلصي من الفوضى:

إذا كنت تملكين صناديق، مكائن مكسورة، أكوام من الكتب، والصحف، والنباتات الميتة أو أي فوضى أخرى في هذه المنطقة، أبعديها فورا. قومي بإزالة أيّ شيء يذكّرك بالفاقة أو الأوقات الحزينة. تأكّدي من أن الأثاث والبسط والزوايا نظيفة. تخلصي من أيّ أنسجة عنكبوت من السقوف. إذا كان هناك مرحاض، اتركي المقعد مغلقا دائما، وأصلحي أي أنابيب أو بواليع ناضحة.

3 . قومي بإضافة القطع الرمزية:

إنّ زاوية أقصى اليسار للغرفة تعتبر مركز ثروتك. زيّنيها بالمواد التي تمثّل الثروة، مثل نبات الخيزران أو الجايد، أو شموع ارجوانيه. كذلك قومي بإضافة ستارة زنار رقص شرقي مزيّنة بالعملات المعدنية الذهبية في السقف، أو قومي بوضع علبة تحتفظين بها بالعملات المعدنية. كذلك يمكن أن يساعدك وضع تمثال " Ganesh "، الإله الهندي برأس فيل رمز الثروة، أو نافورة ماء التي تجلب التدفق الأكثر للمال. تأكدي من وضع صور تمثل أحلامك وأهدافك.

4 . نشطي منطقة ثروتك:

قومي بحرق الميراميّة و/ أو هزي الخرخاشة لإزالة الطاقات القديمة من الغرفة. ثمّ، ساعدي الطاقة الإيجابية أو الملائكة على الدخول. قومي بّرش فضاء الغرفة بقنينة ماء مربوطة باللافندر أو الكالبتوس. كرّري ذلك للتأكيد على الازدهار مثل، "أنا منفتح ومستعدّ لأستلم ثروة وفيرة في حياتي."

5 . الصيانة المستمرة:

قومي بالعناية جيدًا بالنباتات في ثروتك؛ واستبدليها إذا بدت عليها علامات المرض. أبق المنطقة نظيّفة، وكرّري تنظيفها دائما، أجلسي أو تناولي الطعام أكثر في هذه المنطقة بينما تفكرين بأفكار غنية. خذي فرصتك لتصحيح أيّ خلل مالي، مثل الدين المفرط.

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6 . كوني منفتحة على النتائج:

قد يأتي الازدهار من مصادر غير متوقعة. كوني مستعدة لتلقي الفرص، حتى إذا لم تكن ضمن خططك الحالية. فقد تخبئ الأقدار شيء آخر لك. تابعي العمل بحدس عال يرشدك إلى الاتّجاهات الجديدة.

النصائح والتحذيرات:

كوني حذرة ولا تتحدثي بكلمات سلبية حول دخلك أو مخاوفك المالية، والتي يمكن أن تصدّ جهودك الجيدة. ألغي أيّ من هذه البيانات حالما تمسكي بها، واستبدليها بالتأكيدات الإيجابية.