8 نصائح لإخفاء السيلوليت

فرك الجسم وتدليكه بشكلٍ يومي باستخدام فرشاة السيلوليت

السيلوليت أحد أكثر المشاكل الجلدية التي يعاني منها العديد من الأفراد، وتحديداً السيدات، حيث يظهر الجلد مجعداً وغير مسطح، ويشبه في شكله قشرة البرتقال المجعدة، وهو يصيب مناطق مختلفة من الجسم، نذكر منها: الأيدي، والأرداف، والمؤخرة، والبطن.

ويوجد العديد من الأسباب وراء ظهوره، منها: الوراثة، وسوء التغذية، والفقدان السريع للوزن، وهناك العديد من النصائح للتخلص من السيلوليت:

1- شرب كميات كبيرة من الماء.

2- الالتزام بممارسة التمارين الرياضة بشكل منتظم.

3- فرك الجسم وتدليكه بشكلٍ يومي باستخدام فرشاة السيلوليت، والتي تباع في الصيدليات.

4- فقدان الوزن الزائد بشكل تدريجي.

5- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: البطيخ، والجزر، والملفوف، والبروكلي.

6- تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية، مثل: سمك الماكاريل، والسلمون.

7- التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

8- التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين، مثل: القهوة بأنواعها.

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