نصائح لاختيار نوع الشوكلاته حسب مشاعرك تجاه من تحب

تعتبر الشوكولاتة هي الطريقة المفضلة للتعبير عن الحب في أي وقت، فمذاقها الساحر هو في حد ذاته هدية قيمة لعشاقها، فهي لا تذوب فقط في الفم ولكن أيضا في قلوب من تحب، ومعها نكهاتها المميزة.

وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من نصائح الشيف ميرفت الدسوقي لاختيار أفضل أنواع الشوكولاتة:

- إذا أردت أن ترسل مشاعر قوية مفعمة بالمحبة لشريك حياتك، فعليك بـ"الشوكولاتة الغامقة" ذات الأثر العميق المتواصل.

- إذا أردت توصيل رسالة ناعمة تقدمها لحبيبك، فاختار شوكولاتة الـ"ميلك" ناعمة الملمس في الفم.

- التعبير عن الرسالة الحنونة الناعمة، يتطلب اختيار "الشوكولات البيضاء".

كيف جرى ربط الشوكولاتة بالحب؟

يعتبر ريتشارد كادبوري، في القرن التاسع عشر، هو أول من بدأ تصنيع الشوكولاتة بشكل اقتصادي حتى يتسنى للجميع شرائها وتذوقها وهو أول من ابتكر صندوق الشوكولاتة على شكل القلب، ومن هنا أصبحت أجمل وأرق رسالة يمكن أن تصل إلى الحبيب في أي وقت، وفي بعض الأحيان يمكن إضافة بعض الورود الحمراء على الشيكولاتة، ليصبح كل محب قادرا على أن يرسل رسالة حب مميزة لا تُنسى لحظاتها أبدا.

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