10 نصائح لارتداء النظارات الشمسية مع الحجاب

تجنبي ارتداء الحجاب المتعارض مع ألوان حواف النظارة

النظارات الشمسية لها دوراً أساسيًّا لحماية العينين، وأصبحت مؤخراً جزءاً لا يتجزأ من الأناقة بل وصل الحد عند بعض الفتيات إقبالهن على شراء نظارة تتناسب مع ألوان الملابس.

النظارات الشمسية من أهم الإكسسوارات التي لا يجب الاستغناء عنها، لكن نجد عند يعض الفتيات المحجبات صعوبة عند ارتدائها، وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي المحجبة مجموعة من النصائح المهمة عند ارتداء النظارات الشمسية مع الحجاب، وهي كالآتي:

1- عزيزتي المحجبة تجنبي تماماً وضع النظارة خارج حدود الحجاب أو فوقه أو أبقيها داخل حدود الحجاب.

2- اختاري خامة جيدة من الحجاب،وأن لا يكون ملتصقاً بالوجه؛ لئلا تبدو النظارة واضحة المعالم تماماً تحت الحجاب.

3- انتقي نظارة جيدة وذات حواف معقولة ولا تختاري تلك الضخمة والتي تلتهم الجزء الأكبر من وجهكِ، لا سيما إن كان وجهكِ صغيراً.

4- يمكن أن تختاري النظارة التي تليق بشكل وجهكِ، يمكنك أن تستشيري خبيرة التجميل وخبيرة النظارات على السواء.

5- تجنبي ارتداء الحجاب المتعارض مع ألوان حواف النظارة، لا ترتدي نظارة ذات حواف لامعة مع حجاب فسفوري. اجعلي تنسيق الألوان متناسباً وذكياً.

6- تحاشي وضع المكياج المبالغ فيه حين تضعين النظارات والحجاب في الوقت ذاته، سيكون هناك فوضى ألوان.

7- إن كنتِ ترغبين بخيار عملي وسريع، فلعل النظارة ذات الحواف الشفافة هي الأمثل وستكون متناسقة مع جلّ ألوان الحجاب والملابس.

8- تجنبي أن تغطي حافة النظارة العلوية على حاجبكِ.

9- بوسعكِ عزيزتي أن تختاري الحجاب الذي يغطي الرأس فحسب ويبرز الرقبة والأذنين.

10- إن ارتديتِ الأقراط في وقت ترتدين فيه النظارة مع الحجاب، فاختاري الأقراط والنظارة متناسبتين.

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