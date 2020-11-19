نصائح لاستقبال الضيوف في زمن الكورونا

ما زاليضرب العالم بشدة، وعادت عدد من الدول لتسجيل حالات كبيرة في الفيروس مما استدعى لاجراءات مشددة، في المقابل لم تتخذ أي دول إجراءات وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي، ولأنه يصعب منع الزيارات نقدم لك نصائح لاستقبال الضيوف في