ما زال فيروس كورونا يضرب العالم بشدة، وعادت عدد من الدول لتسجيل حالات كبيرة في الفيروس مما استدعى لاجراءات مشددة، في المقابل لم تتخذ أي دول إجراءات وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي، ولأنه يصعب منع الزيارات نقدم لك نصائح لاستقبال الضيوف في زمن الكورونا:
1- اتخذي جميع الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل بـ (غسل الأيدى وتطهير الأسطح وارتداء الكمامة)، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
2- في حال ظهرت بعض الأعراض على أحد الضيوف من حرارة أو ضيق بالتنفس يجب عدم الاقتراب منه ونصحه بالاتصال بالطبيب.
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3- تطهير الأسطح بالمطهرات بعد مغادرة الضيوف.
4- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.
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