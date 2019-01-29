تمتعي ببشرة رطبة وناعمة في عيد الحب بـ 5 خدع

استخدمي المرطب المناسب لبشرتك دائماً للحفاظ عليها من التقشف

يأتي الشتاء وتأتي معه مشاكل البشرة من الجفاف وفقدانها لرونقها وجمالها؛ ولذلك فإنّ طبيبة الأمراض الجلدية العالمية Cybele Fishman تنصح كل سيدة بضرورة اتباع 9 نصائح، أو خدع للتغلب على مشاكل الشتاء والتمتع ببشرة دائمة الرطوبة والنعومة.

فهناك بعض الخدع البسيطة التي من شأنها أن تساعدك في التخلص من مشاكل فصل الشتاء تماماً، وهي بحسب أقوال Cybele Fishman كالتالي:

1.يمكنك الحصول على ضربة شمس في الشتاء أيضاً!! ولذلك عليك الحفاظ على بشرتك دائماً من خلال وضع كريم الحماية من الشمس. طبقي الكريم ذا المعامل الملائم للمنطقة التي تقعين فيها، وإذا كان الطقس غائماً يمكنك الاكتفاء بتطبيق كريم النهار الذي يحتوي على معامل حماية منخفض من أشعة الشمس.

2.استخدمي المرطب المناسب لبشرتك دائماً للحفاظ عليها من التقشف والجفاف؛ ويفضل وضعه بعد الاستحمام مباشرة للحصول على الترطيب المطلوب.

3.لا تنسي شرب 2 لتر من الماء على الأقل يوميّاً؛ فالماء يعتبر من أهم العوامل المساهمة في تجنب جفاف البشرة.

4.حافظي على روتين يومي لترطيب بشرتك وذلك بوضع المرطب على يديك وقدميك وبشرتك يوميّاً قبل النوم للحصول على ترطيب عميق لبشرتك أثناء النوم.

5.ارتدي القفازات للحفاظ على يديك من البرد والرياح وكذلك ارتديهما عند قيامك بالأعمال المنزلية للحفاظ على يديك رطبتان دائماً.

6.احرصي على تناول المأكولات التي تحتوي على الأوميغا3 والأحماض الدهنية التي تتوفر في الأسماك بوفرة، والأوميجا6 الأكثر وفرة في المشمش فهذه الأحماض الدهنية الأساسية تشكل نحو 20 في المئة من الطبقة الخارجية من الجلد، وهي المسؤولة عن منع فقدان الماء من الجلد.

7.لا تستخدمي الصابون على بشرتك واستبدليه بمنتجات الترطيب التي تحتوي على الجلسرين والفازلين لترطيب بشرتك من الداخل.

8.عند جفاف شفتيك استخدمي الفازلين الطبيعي للتخلص من جفافهما؛ ولا تنسي أنّ جسمك من الداخل يحتاج إلى الترطيب أيضاً .

9.اختاري المقشر المناسب لبشرتك ولا تسرفي في استخدامه لأنه يعمل على إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة، فاستخدميه مرة أو مرتين أسبوعيّاً كما عليك اختيار المقشر الذي يحتوي على مواد طبيعية.

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