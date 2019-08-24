نصائح لتجنب الشد العضلي

أثناء ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يتعرض أي شخص لمشكلة الشد العضلي فكيف يمكنك تجنب الإصابة بهذه المشكلة؟

ينصح الخبراء بضرورة تناول الرياضيون الحليب ومنتجاته لتوفر العديد من العناصر الغذائية بها، كالكالسيوم الذي يعتبر من العناصر الهامة التي تساعد في الحماية من الإصابة بالشد العضلي.

كذلك ينصح الخبراء بتناول مجموعة من الاغذية للوقاية من الشد العضلي أهمها:

البقوليات وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن العضوية التي يحتاجها الجسم، ومن أهم تلك المعادن الماغنسيوم والذي يؤدي احتياج الجسم له لعدة مشكلات أهمها الإصابة بالشد العضلي، لذلك قومي بتناول البقوليات لتستمتعي بنشاط حركي خالٍ من الإصابة بالشد العضلي.

تحتوي الأسماك والمأكولات البحرية على نسب عالية من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم فتناول الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام يساعد على تعزيز الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها، كما يساعد تناول الأسماك والمأكولات البحرية في الحماية من الإصابة بالشد العضلي وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم والماغنسيوم اللذان يساعدان في الحماية من الإصابة بالشد العضلي.

المياه أحد أهم الشروط التي تساعد في الحماية من الإصابة بأخطار الشد العضلي، وذلك لأن جفاف العضلات يصيبها بالشد أثناء التدريب، لذلك قومي بتناول كمية مناسبة من المياه يوميًا لتحمي نفسك من الإصابة بالشد العضلي، وينصح الأطباء بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا من المياه لتفادي أخطار جفاف الجسم من المياه.

البوتاسيوم من العناصر الغذائية التي تعزز نسبة هرمون الـ PH في الجسم والذي يساعد على توازن التحكم العصبي في الوظائف العضلية، ويوجد البوتاسيوم في العديد من الخضروات والفواكه، لذلك قومي بتناول الخضروات والفواكه بشكل يومي لتحمي نفسك من أخطار الإصابة بالشد العضلي.