جلطة الساق من الحالات المرضية الخطيرة لما يرافقها من مضاعفات مهددة للحياة ولذلك يجب التعامل معها بجدية والبدء بعلاج جلطة الساق بمجرد تأكيد التشخيص، وتحدث جلطة الساق في الأوردة عندما يتحرك الدم فيها بشكل أبطأ من العادة مما يهيء الظروف المناسبة لتشكل الخثرات وإغلاق مجرى الدم في هذه الأوردة وما ينتج عن ذلك من أعراض.

وتكمن الخطورة الحقيقية لجلطات الساق في إمكانية تكسر هذه الخثرة وجريانها مع الدم إلى الأعلى باتجاه القلب والرئتين مما يؤدي إلى إغلاق أحد شرايين الرئتين وحدوث ما يعرف بالجلطة الرئوية والتي قد تكون في بعض الحالات مهددة للحياة لذلك وجب الحديث عن علاج جلطة الساق.

أعراض جلطة الساق

- تورم وانتفاخ في القدم المصابة وفي حالات قليلة في كلا القدمين.

- ألم في الساق المصابة وخاصة في أسفل القدم وفي منطقة الفخذ، ويوصف هذا الألم وكأنه عصر أو شد يشعر به المريض في القدم.

- تغير في لون القدم المصابة إلى الأحمر أو أحيانًا الأزرق.

- حرارة في القدم المصابة.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح لتجنّب جلطات الساق أثناء الطيران:

- احرصي على انتعال حذاء مريح وليس ضيقاً، في الطائرة، انزعي الحذاء وابقي من دونه إلا في حالة الرغبة بالمشي.

- إن كنتِ تعانين من الضغط المرتفع أو مشاكل الشرايين أو الكلى، فاحرصي على التمشي لخمس دقائق كل ساعة، إن كانت صحتكِ جيدة، فاجعلي التمشي كل ساعة ونصف.

- فليكن هذا التمشي بين ممرات الطائرة ومن مقعدكِ إلى الحمّام الأبعد، وهكذا.

- تجنبي حشر الساقين، واحرصي على تحريكهما بحرية حين تجلسين.

- لا ترتدي البناطيل الضيقة، بل احرصي على الراحة في ملابسكِ وأحذيتكِ.

- اشربي كمية جيدة من الماء واحرصي على تناول أدويتكِ وتجنبي الأطعمة المالحة.

علاج جلطة الساق

1- مميعات الدم: والتي يمكن أن تؤخذ عن طريق إبر في البداية ومن ثم عن طريق حبوب في الفم، وتهدف إلى زيادة ميوعة الدم وبالتالي منع تكون خثرات أخرى من دون أن تمس الخثرة الموجودة، ومن الأهمية بمكان الالتزام بتعليمات الطبيب -والذي يعتمد على فحص دم معين لتحديد الكفاءة العلاجية لهذا الدواء فيما يتعلق بهذه الأدوية لأنها قد تتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة مثل النزيف إذا زادت عن نسبها العلاجية.

2- مُذيبات الجلطات: في بعض الأحيان عندما يفشل علاج جلطة الساق بمميعات الدم أو في حالات الجلطات الشديدة أو في حالة ظهور المضاعفات قد يُضطر الطبيب إلى استخدام مذيبات الجلطات للتخلص من هذه الخثرة.

3- الفلتر: وهي أداة توضع في أحد أوردة الجسم الكبيرة في البطن والذي يُسمى بالوريد الأجوف السفلي Inferior vena cava لالتقاط أي خثرات منتقلة من القدم إلى الأعلى عن طريق الدم ومنع حدوث الجلطات الرئوية.

4- الجوارب المطاطية compression stockings: والتي تساعد على شد عضلات القدم لمنع تجمع الدم فيها وبالتالي تقليل احتمالية تكون الخثرات.

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