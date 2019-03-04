10 نصائح لتحسين مظهرك دون دفع أي أموال.. على كل رجل أن يعرفها

الرجل يبحث دوماً عن الأناقة سواء في العمل أو في أوقات التنزه مع الأصدقاء

الرجل يبحث دوماً عن الأناقة والجاذبية، سواء في بيئة العمل أو في أوقات التنزه مع الأصدقاء، أو حتى في البيت مع زوجته. وقد يظن البعض أن الحصول على المظهر الأنيق أمر يستدعي إنفاق مبالغ طائلة في شراء أحدث الموديلات من أرقى الماركات العالمية.

إلا أن أناقة الرجل لا تعتمد على الملابس الفاخرة وحدها، فهناك أيضاً حسن التنسيق بين الألوان واختيار المقاس المناسب والقطع التي تلائم شكل الجسم، وهناك أيضاً ما هو أبعد من الملابس، مثل العناية بالشعر والحلاقة.

إليك 10 نقاط بسيطة تساعدك في الحصول على إطلالة جذابة في كل وقت.

1- الشعر

من الضروري الاهتمام بشعر الرأس والوجه والعناية بهما، فمثلاً احرص على الذهاب إلى الحلاق كل شهر على الأقل. شعر اللحية ينبغي العناية به أيضاً، سواء بالحلاقة المتكررة أو التشذيب فقط.

2- الأظفار

العناية بالأظفار من الأمور الصحية التي ينبغي أن يلتزم بها كل رجل، إضافة إلى أهميتها بالنسبة للمظهر، فمن المهم عندما تنظر إلى ساعتك لتعرف وقت الغداء أن تجد يديك في أجمل صورة. احرص على قص الأظفار مرة أسبوعياً على الأقل، مع تنظيفها كل يوم.

3- الأسنان

الأسنان ناصعة البياض تعطي الرجل مزيداً من الثقة بالنفس، خصوصاً مع الابتسامة المشرقة. احرص على غسيل الأسنان صباحاً ومساءً، مع استخدام الخيوط لتنظيفها بعد الأكل.

4- الثقة بالنفس

بعد ارتداء الملابس، احرص على التحلي بالثقة بالنفس، فاجعل ظهرك مستقيماً، مع مد الأكتاف والنظر إلى الأمام مباشرة. تكلم مع من أمامك، وأنت تنظر في وجهه، واجعل نبرة صوتك مسموعة.

5- التغيير في المظهر

من حين لآخر تأكد من تغيير أسلوبك في الأناقة، مثل تغيير تسريحة الشعر أو حلق اللحية إن كنت تطلقها وبالعكس، أيضاً هناك بعض القطع التي أهملتها لفترة طويلة في دولاب الملابس، استخرجها الآن واترك تلك التي حرصت على ارتدائها في الفترة السابقة.

6- الحذاء

هذه البقع الموجودة على مقدمة الحذاء أو تلك الأتربة المتراكمة على النعل قد تقلل من مظهرك الأنيق، فاحرص على تلميع الحذاء يومياً، مع إعطائه عناية خاصة في التنظيف يوم الإجازة، مع غسله إن كان قابلاً للغسل. أيضاً من الأفضل أن تمتلك أكثر من حذاء للتبديل بينها، خلال أيام الأسبوع.

7- إصلاح الملابس

بعض الملابس تظل حبيسة الأدراج بسبب عيب بسيط فيها، مثل قطع قصير أو زرار مكسور، وشراء بديل لها ليس بالخيار الأمثل، بدلاً من ذلك احرص على تصليحها بنفسك، خلال جلستك المسائية أمام التليفزيون مثلاً، احرص على استغلال كل قطعة في دولاب ملابسك، مهما كانت صغيرة.

8- تخلص من الزائد على الحاجة

الملابس الكثيرة جداً في الدولاب قد تكون غير مفيدة، خصوصاً إن لم تكن قد ارتديتها لفترة طويلة، ولا توجد مناسبة معينة تخصصها لها، فهي لا تزيد من أناقتك في شيء، بل تشتت تركيزك عند الاختيار وحسب، ولذلك فالحل الأمثل هو التخلص منها، وحبذا لو تبرعت بها لبعض الفقراء أو إحدى الجمعيات الخيرية.

9- البساطة

البساطة سر الأناقة، كما يقال دائماً، فإذا كان مظهر شعر الرأس والوجه مناسباً، وكان الحذاء جذاباً، فالباقي قد يكون أبسط مما تتخيل. قميص أو تيشيرت مع بنطلون جينز ونظارة شمس مثلاً ستعطيك طلة ممتازة وبدون تكلف.

10- الإكسسوارات

الحزام والنظارة والقبعة وساعة اليد وربطة العنق وغيرها، كلها إكسسوارات ضرورية للرجل، ولكن لا تفرط في استخدامها، بل اكتفِ باثنين أو ثلاثة فقط كل مرة.

ليس ما سبق أموراً جديدة، ولكنها عند تطبيقها بانتظام ستضمن لك مظهراً جذاباً وأناقة لا تقاوم، وبدون أن تكلف نفسك عناء البحث والاهتمام الزائد.

المصدر: موقع سيدي

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