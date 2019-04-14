6 نصائح لتسريع الدورة الشهرية دون اتخاذ أية مواد كيماوية

تعاني بعض النساء في فترات الحيض من أعراض مؤلمة، حيث إّن حوالي 84% من النساء يعانين بعض الضيق أو التعب، أو الألم أثناء فترة الحيض، عند أغلب النساء يكون الألم جزءاً طبيعياً من الحيض نتيجة لانطلاق مواد تسمّى البروستاجلاندين التي تحدث تقبّضات مؤلمة في الرحم (تقلّصات)، يحدث الألم بسبب انقباض وتقلّصات عضلات الرحم لطرد بقايا الغشاء الداخلي للرحم إلى الخارج، والمسؤول عن هذه الانقباضات هو البروستاجلاندين.

وفيما يلي بعض النصائح والطرق لتسريع الدورة الشهرية دون اتخاذ أية مواد كيماوية:

1- حوض استحمام ساخن

- حوض الاستحمام الساخن هو واحد من الأساليب الأكثر شعبية لتسريع الدورة الشهرية.

- تمرغ في الماء الساخن يزيد من حرارة الجسم .

- الحرارة تريح عضلات البطن وفي الوقت نفسه تشجع التوسع ويزيد من تدفق الدم من الرحم.

2- منصات التدفئة و الكمادات الساخنة

منصات التدفئة والكمادات الساخنة تعمل تمامًا مثل الماء الساخن،أنها تنتج الحرارة في الجسم، وهذا بدوره يوسع الأوعية الدموية، وتشجع تدفق الدم .

3- فيتامين C

يمكن أن تؤخذ جرعات أكبر من فيتامين C تجويع الرحم من هرمون البروجسترون، وهو ما يساعد بدوره إلى تحطيم جدران الرحم .

في هذه الطريقة يتم تسريع وصول فترة الحيض: شرب الكثير من المياه في حين تستهلك فيتامين C واستشارة الطبيب عند تناول جرعات أكبر من أي نوع من الفيتامين.

4- ممارسة الرياضة البدنية

ممارسة الرياضة البدنية هي طريقة أخرى مفيدة لتسريع الدورة الشهرية، إنها تحسن الدورة الدموية ويمكن أن تسرع من حدوث نزيف الطمث، في حين تخفف تشنجات الحيض والنفخة.

ومع ذلك تأكد من عدم المبالغة، للممارسة المفرطة فقد تسبب لك تخطي الفترات الخاص بك.

5- الوخز بالإبر و العلاج بالإبر

الوخز بالإبر والعلاج بالابر يمكن تحفيز نقاط محددة ترتبط مع الدورة الدموية وتدفق الدم . ويمكن أن تساعد على تقوية الأعضاء التناسلية ، مما يجعلها تعمل بشكل أفضل، ومع ذلك قد تكون هذه التقنيات لها آثار أيضاً كإيقاف الدورة الشهرية تماماً، وبالتالي فمن المستحسن التحدث إلى الطبيب المعالج الخاص بك، قبل البدء في العلاج بالإبر أو علاجات الوخز بالإبر .

6- قضاء الوقت مع نساء أخريات

ومن المعلوم أنه عندما تقضين وقتا في كثير من الأحيان مع غيرك من النساء، كنت في نهاية المطاف ستحصلين على فترات في نفس الوقت تقريبًا، إذا كان أصدقائك يتوقعون الفترة السابقة مما كنت، حاول البقاء معهم

المزيد:

6 أسباب تزيد من أيّام الدورة الشهرية

الدورة الشهرية: بين الأسئلة والأجوبة

8 أسرار مهمة عن الدورة الشهرية