نصائح لتصميم ديكور المطبخ الصغير

تحرص المرأة على اختيار ديكور المنزل بعناية شديدة سواء من حيث اللون وقطع الأثاث المختلفة بغرف المنزل، سواء نوم أو حمام وغيرها، ولكن تواجه صعوبة عند اختيار ديكور مطبخ مساحته صغيرة، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح التي نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره مصدر مختص.

تجنب الفوضى

الفوضى عدو كبير للمطابخ الصغيرة، حيث تجعلك تشعرين طيلة الوقت بأنك بحاجة للمزيد من المساحة لتواصلى عملك فى المطبخ، لذلك يفضل تجنب إحداث فوضى بالمطبخ واحتفظى بأدواتك فى أماكنها بخزائن المطبخ وتخلصى من الأدوات التى لم تستخدميها من فترة طويلة، ولا يتوقع أن تستخدميها لتتركى مساحة العمل خالية وجاهزة للاستخدام.

إضاءة المطبخ

تبدو الغرف المظلمة أصغر حجماً، لذلك يفضل إضاءة المطبخ بأنواع مختلفة من الإضاءة، مثل استخدام إضاءة أسفل الخزانة لإبرازها، مع إضافة شريط LED إلى الأرفف واستبدال مصابيح الإضاءة المتوهجة بأحدث الإصدارات الموفرة للطاقة.

تركيب مرآة للمطبخ

من المفيد أن تضيفي مرآة إلى جدار المطبخ لتعكس الضوء، حتى يبدو المطبخ أكبر مساحة ويحسن من الإضاءة.

أرفف صغيرة

ينصح بتركيب أرفف صغيرة، لوضع الأوانى الصغيرة والكبيرة بالمطبخ، لتخزين الأدوات والتوابل لتجنب إحداث الفوضى.

استخدام الحائط

يمكن استخدام جدران الحائط لعمل خزائن لتخزين مختلف الأغراض، مع وضع طاولات مثبتة على الحائط والتى يتم فردها عند تناول وجبات الطعام اليومية من أفطار وغداء وعشاء وإعادتها مرة أخرى لوضعها الأول بعد الإنتهاء من تناول الطعام وذلك لتجنب الفوضى بالمطبخ، وتوسيع المطبخ.

استخدام الأجهزة الكهربائية صغيرة الحجم

يفضل شراء الأجهزة الكهربائية صغيرة الحجم، مثل الثلاجة والفرن وغيرها، والتي تساعد في توفير المزيد من المساحة بالمطبخ.

رفوف إضافية

يفضل تصميم أماكن لإضافة رفوف لتخزين إضافي، لوضع الأدوات التى ليس لها مكان، أو إضافة بعض كتب المطبخ المختلفة والتي تحتاجها المرأة أثناء الطهي، كما تساعد على جعل المطبخ يبدو أكثر أناقة.

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