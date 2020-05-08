نصائح لتقوية علاقتك بزوجك خلال شهر رمضان

حل علينا الشهر الفضيل، وهو يضفي الكثير من الروحانيات على حياتنا ويزيدها محبة، نصوم ونقوم بالكثير من الأعمال الخيّرة التي تقرّبنا من ربّنا. لا بدّ للمرأة هذا الشهر من أن تكون أيضاً عند حسن ظنّ زوجها في كافّة المجالات؛ ليحبّها أكثر فأكثر.

يقول الدكتور مدحت عبدالهادي، خبير العلاقات الزوجية، يجب أن تحسن الزوجة الظن بالزوج دائماً وتثق به، لأنّ ذلك من شأنه أن يجعله يحترمك ويقدّرك، ما يمهّد الطريق لكي يحبّك أكثر.

كيف تجعلين زوجك يحبك أكثر؟

- الثقة بالنفس

على عكس ما هو شائع فإن الرجل لا يرغب بامرأة يقودها دائماً، لذلك يجب أن تجعلي زوجك يشعر بأنك واثقة بنفسك لست بحاجة إليه في جميع المناسبات والمهام، فهذا الأمر يجعله ينجذب إليك بشكل كبير.



- الحس الفكاهي والمزاح

يجب أن تتواجد في الحياة الزوجية بعض اللحظات المرحة، فمعاملتك لزوجك بشكل جدي طوال الوقت ستجعله ينفر منك. لأن أغلب الرجال يحبون الطرائف والضحك ولا ينجذبون إلى عالم الدراما الجدية.



تزيّني بطريقة متميّزة

عليك أن تبقي دائماً جميلة بنظر زوجك خاصّة في الشهر الفضيل، وإن كنتما تستضيفان عدداً من الأشخاص على طاولة الإفطار، فتزيّني بأبهى حللك واجعليه يُسرّ أكثر بك ويمدحك أمام المدعوّين أو الأولاد.



- احترام وتقدير الذات

إن مراعاة مشاعر زوجك واحترامه من الأمور المهمة التي تساعد على امتلاك قلب الرجل، فمن خلال الافتخار به والتحدث عنه بشكل جيد أمام الآخرين، سيرفع ذلك من قيمتك في نظره ويجعلك تشاركين في اتخاذ قراراته.



- اللطف والتواضع

غاية الرجل الأولى هي الأنوثة، لذلك يجب أن تعاملي زوجك بدلال ولطف دون انفعال أو مبالغة فهذا من أكثر الطرق المساعدة على خطف قلبه. وأيضاً ننصحك بتجنب الغرور لأنه يجعل الرجل ينفر منك، فالرجل يكفيه أن يشعر بأنه رفقة أنثى بسيطة ورقيقة فقط.



حضّري المائدة بطريقة مختلفة

إذا أردت أن يتعلّق بك الحبيب أكثر، فعليك أن تعرفي أنّك تستطيعين إجباره على ذلك من خلال طريقتك في الطهو؛ لأنّ مفتاحك الى قلبه هو من خلال المأكولات التي تعدّينها، خاصّة في خلال رمضان حين يكون هذا الأخير صائماً ينتظر حلول ساعة الإفطار فيجد أشهى المأكولات بانتظاره.



- الطموح والأهداف

ببساطة امرأة طموحة هي امرأة جذابة، تذكري جيداً هذه القاعدة عزيزتي. فالرجل ينفر من المرأة التي لا تمتلك أهدافاً وطموحاً، ويفضل الأنثى القوية ذات الأحلام والخيال الخصب التي تعتمد على نفسها دون حاجة الآخرين.



- الذكاء

ينجذب الرجل إلى المرأة التي تمتلك مستوى عالياً من التفكير والتخطيط، حيث تساهم أفكارها المتجددة في رسم مستقبلهما معاً.



- الصدق

يعتبر الصدق والابتعاد عن الكذب من أهم الوسائل التي يجب الانتباه عليها، حيث أن الكذب يجعل الرجل ينفر بشكل كبير، لدرجة قد تكون استرداد محبته بالأمر الصعب، خصوصاً عندما يتعلق الموضوع بالخيانة الجنسية. حيث أظهرت بعض البحوث أن الرجال أكثر حساسية للخيانة الزوجية من النساء. لذلك يجب الالتزام بالصدق التام من أجل تعزيز ثقته بك وامتلاك قلبه.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

4 سلوكيات تدفعك إلى إهمال زوجك أثناء الحجر الصحي

4 نصائح لسعادة زوجية خلال شهر رمضان