نصائح لتنمية قدرات طفلك في المدرسة

تعد المذاكرة من الأشياء التي لا مفر منها في حياة الطفل المدرسية، حيث تسعى كل أم جاهدة لبذل كل ما في جهدها لتساعد أطفالها على المذاكرة, إليك نصائح تساعد أطفالك ليتقبلوا فكرة المذاكرة بشكل أفضل.

• اختاري مع طفلك أفضل مكان للمذاكرة, بالطبع من اللازم أن يكون المكان جيد الإضاءة ويتميز بالهدوء، اتركيه يختار أين يضع مكتبه في الغرفة، وقد يحب أن يذاكر في غرفة المعيشة أو حتى الشرفة، لبي رغبته فنحن نريد تحميسه للمذاكرة وليس نفيره منها.

• اصنعي كروت صغيرة ملونة واكتبي على كلا منها نشاط أو لعبة يحبها طفلك، واعطيها لطفلك، واوعديه في حالة مثلا حصوله على الدرجة النهائية، أو في حالة إنهاء واجبه طوال الأسبوع في المواعيد المحددة، فسوف تكافئيه بها، الكرت هنا يبقى مع طفلك ليشعر بأنكِ جادة، وعندما تأتي له بالهدية ستأخذي منه الكارت.

• عندما يبدأ وقت المذاكرة ابدأي في القراءة مثلاً في غرفته ولكن بعيد عنه، أو في الصالة واجعلي باب غرفته مفتوحاً بحيث يراكِ، فبذلك سيشعر بالأمان أنه سيجدك عندما يحتاج إليكِ، وستكونين أنتِ ووالده مثل أعلى له في الالتزام جميعاً بوقت القراءة.

• اصنعي قائمة مع طفلك بعدد الواجبات المدرسية التي سيذاكرها اليوم، وكلما أنهى جزء علمي عليه، فمن أكثر الأشياء التي تنفر الأطفال من المذاكرة هو أنه يشعر بضخامة الواجب المدرسي، وأنه لا ينتهي منه سريعاً، ولكن تلك القائمة ستحمسه للانتهاء بسرعة لكي يلونها كلها بسرعة.

• ادخلي مع طفلك في سباق، فقولي له من ينتهي أولاً يكون هو الفائز، سجلي النقاط طوال الشهر أو الأسبوع وعلى الخاسر أن يشتري للفائز هدية.

• لا تهملي مدح الطفل لما يقوم به بطريقة صحيحة لأنه من أفضل عوامل الحماس للطفل.

• اربطي ما يتعلمه الطفل في المدرسة بالمعاملات اليومية، فمثلا علميه الأطوال والأوزان بالعمل معكِ بالمطبخ.

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