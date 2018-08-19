خطة سريعه للحد من إقبالك على الحلويات في عيد الأضحى

قللي من شراء الحلويات واستخدمي بدائِل السكر المنخفضة السعرات

إذا كانت السكّريات عندك من أهمّ الوجبات الأساسيّة ، فاحذري ، حيث إنّ الاستسلام لتناول الحلويات يضرّ بصحّتك و يزيد من وزنك. وإليكِ نصائح تحدّ من إقبالك على الحلويات، يقدّمها لكِ الدكتور عدلي صبّور ، استشاري السمنة و النحافة بقصر العيني ، والتي تعتمد أساساً على عدم الإبتعاد تماماً عن الحلويات ، و إنما التقليل منها قدرِ الإمكان من خلال خطوات عدّة ، وهي :

1- تناولي كمّيات أكبر من الفاكهة على حساب الحلويات الجاهزة .

2- قلّلي كمّية الحلويات التي اعتدتِ على شرائها واستخدمي بدائِل السكر المنخفضة السعرات في مشترياتك خلال النهار.

3- قلّلي تدريجياً كمّية السكّر في مشروباتك الساخنة واستخدمي الألبان الخالية الدسم .

4- تناولي الحلويات المعدّة في المنزل ، لأنّها أقلّ في السعرات الحراريّة .

5- استخدمي اللبان خالي السكّر ، حفاظاً على أسنانكِ و رشاقتكِ في آنٍ واحد .

6- و إذا لا بدّ من أن تتناولي الحلوى ، فاحرصي على أن تتناوليها في فترة الصباح لكي تحرقي السعرات الحراريّة خلال النهار ، و تناولي الحلويات مرّة واحدة في اليوم .

7- أخيرا تأكّدي من أنّ شُرب الكثير من الماء بعد تناول أي كمّية بسيطة من الحلويات ، مهمّ و مفيد جداً للرشاقة و الصحّة معاً.

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