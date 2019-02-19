3 نصائح لجعل الزوج يفهم زوجته

يجب على الزوجة أن تكون واضحة عند بدء الحوار مع الزوج

يجب على الزوجة أن تكون واضحة عند بدء الحوار مع الزوج بحيث تقوم بتوضيح وجهة نظرها بدلاً من تركه يتعرض للتشتت، فإن لم تكن كلماتها معه موجزة ومحددة حول أمرٍ ما فإنّه سرعان ما يفقد انتباهه، لذا يجب عليها التركيز على إيضاح الهدف وراء الحديث معه، وإخباره بما تريد بشكلٍ حازم وواقعي، ومنحه وقت للرد عليها حيث يزيد ذلك من احترام الزوج لها.

وفي هذا المقال نقدم بعض الخطوات التي يمكن للزوجة القيام بها كي تساعد زوجها على فهمها، ومنها:

1- الاعتراف بالنوايا الحسنة لشريكها، فإنّ ذلك يساهم في جعل التواصل سهلاً بين الشريكين، حيث يجب أن تقوم الزوجة بالتأكد بشكل دائم أنّ زوجها يستمع إليها، ويمكنها أن تعبر له عن ما تريد بلطف على سبيل المثال (أعرف أنك تحبني، لكن يجب أن أقول لك أنّه....).

2- تجنب إلقاء الاتهامات على الزوج مثل قول أنت تفعل ذلك دائماً، لأنّها قد تسبب في خلق جروح بينهما، ويجب عليها أن تتحدث معه عن مشاعرها.

3- محاولة أن تفهم الرجل من خلال طلب المزيد من المعلومات؛ لأنّها قد لا تفهم دوافع زوجها دائماً، لذا يمكنها أن تسأله عمّا تود معرفته، على سبيل المثال يمكنها أن تقول له إنّها تود قضاء كامل النهار معه، ثمّ تقوم بسؤاله حول شعوره حيال الأمر.

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