نصائح لحلاقة الشعر والاهتمام به للرجال

العناية بالشعر من أساسيات أناقة الرجل، مهما كانت سنه ومكانته. وإضافة إلى اختيار أفضل تسريحات الشعر والمنتجات المناسبة للعناية به، هناك بعض القواعد التي ينبغي الالتزام بها.

وحتى تكون في كامل أناقتك، إليك بعضاً من أبرز قواعد العناية بالشعر والحلاقة والنصائح المهمة، فاحرص على الالتزام بها واجعلها ضمن عاداتك الدائمة.



1- استخدام المنتجات المناسبة للعناية بالشعر

تختلف أساليب الأفراد وفقاً لشخصية كل واحد فيهم. وواحد من أكثر الأساليب جذباً للانتباه هو أسلوب تسريح الشعر؛ إذ إن معظم الناس ينظرون للشعر عند إلقاء النظرة الأولى على شخص ما.

ولذلك ينبغي أن تختار قصة الشعر التي تناسب شكل وجهك، واستشارة مصفف شعرك في هذا الأمر.

وعند استخدام منتجات الشعر، من الأفضل استخدام المنتجات السميكة مع الشعر الكثيف، واستخدام الكريمات الخفيفة مع الشعر الناعم والخفيف، احرص على تجربة عدد من المنتجات، لاكتشاف أيها أنسب لك؛ لأنه في النهاية ليس هناك قواعد ثابتة ومحددة تنطبق على جميع الناس.



2- الحلاقة

عند حلاقة الذقن، ينبغي أن تترك لنفسك وقتاً كافياً وألا تتعجل. ومن الأفضل أن تحرص على استخدام شفرة جديدة كل مرة.

وقبل البدء في استخدم الماء الدافئ لغسل الوجه من أجل فتح مسام الجلد وتليين الشعر. وبعد ذلك ضع كريم الحلاقة، ويمكنك اختيار نوع الكريم حسب ذوقك، ولكن احرص أن يحتوي على بعض المكونات العلاجية الطبيعية لترطيب البشرة.

ابدأ الحلاقة في نفس اتجاه نمو الشعر. وإذا أردت تنعيم الوجه بدرجة أكبر، فيمكنك تمرير الشفرة مرة أخرى في عكس اتجاه نمو الشعر.

بعد الحلاقة احرص على استخدام كولونيا بعد الحلاقة؛ لأنك في حاجة إلى غلق مسام الجلد من جديد حتى تمنع البكتيريا من الدخول والتسبب في عدوى.

ويفضل استخدام مرطب للجلد بعد ذلك، حتى يساعد البشرة أن تبدو أكثر صحة وليونة.

موعد حلاقة اللحية يختلف من شخص لآخر، ولكن ينبغي ألا يزيد على أسبوع. وإذا أرت أن تربي لحية كثيفة، فمن الأفضل تشذيبها كل أسبوع أيضاً.



3- كيفية استخدام كريم الشعر

بعد اختيار منتج الكريم المناسب لشعرك، تأتي خطوة أخرى، وهي كيفية استخدامه. وينبغي العلم أن كريمات الشعر تعمل بطريقة مختلفة وفقاً للشعر إذا كان جافاً أو مبللاً.

إذا أردت استخدام الكريم من أجل تعديل تسريحة الشعر، فمن الأفضل أن يكون الشعر مبتلاً. أما إذا أردت أن تضيف بعض الحجم والكثافة إلى الشعر، فاستعمل الكريم مع الشعر الجاف.

واستخدم كلتا اليدين في وضع الكريم وفرده على الشعر، ثم استخدم مشطاً بأسنان متباعدة نسبياً للتسريح. وهناك بعض أنواع الكريم التي يمكن "إعادة تنشيطها" بالماء، أي لن تحتاج إلى وضع كريم مرة أخرى في وسط اليوم، وكل ما عليك فعله هو استخدام الماء لإعادة تنشيطه.



4- ابحث عن حلاق محترف

البحث عن حلاق محترف ومناسب يشبه إلى حد كبير البحث عن طبيب محترف وقادر على فهمك وتفهمك. فأنت تحتاج إلى حلاق يستطيع أن "يقرأ شعرك" ويستنتج التسريحة الأنسب له، وفقاً لشخصيتك وشكل وجهك.

وإذا كان الحلاق يتفق مع كل ما تقوله، لأنه لا يحتاج منك سوى بعض المال، فهو ليس الأنسب لك؛ لأنك تحتاج إلى خبرة الحلاق ومشورته ونصائحه حتى تصل إلى أفضل تسريحة الشعر، فاستثمر في حلاق جيد.



5- كن فخوراً بأناقتك

الاعتزاز بشكلك ومظهرك يقول الكثير عنك، مثل مدى الثقة بالنفس والنظافة والنجاح.

تسريحة شعرك والملابس التي ترتديها وحتى حذاؤك تقول كل شيء عنك وتترك انطباعاً دائماً لدى الآخرين عن شخصيتك وأسلوبك في الحياة.

ولذلك، اهتم بأناقتك ومظهرك، لدرجة تستطيع معها أن تعتز بنفسك وتمشي بثقة تامة، دون الشعور بأي نوع من الخجل أو الانهزام النفسي.

