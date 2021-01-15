نصائح لحماية منزلك من التعفن

يمكن أن تسبب الرطوبة خلال فصل الشتاء الكثير من المشاكل في المنزل، وذلك عن طريق إتلاف هيكل المنزل أو ترك جو غير سار وعفن وحتى مشاكل صحية، لذلك نشر موقع بروبرتي 24 مجموعة من النصائح التي يمكن القيام بها للحفاظ على المنزل آمنًا من الرطوبة

الفحص باستمرار

يجب الحرص علي فحص المنزل بانتظام بحثًا عن علامات مشاكل الرطوبة، وتحقق من الجدران الداخلية والخارجية، وإلقاء نظرة على السقف، حيث يمكن أن تتضمن بعض علامات مشاكل الرطوبة ما يلي:

وجود رقع رطبة على الجدران أو السقف

وجود رقعة رطبة على السقف تظهر فقط عند هطول الأمطار

علامات واضحة للرطوبة على الجدران الخارجية

نمو العفن على الجدران أو السقف، وغالبًا ما يظهر على شكل بقع سوداء

علامات عفن على الأبواب الخارجية

-وجود رقع رطبة عند قاعدة الأبواب أو على الأرض بجوار الباب الخارجي

وجود رقع ماء أو تكاثف عند قاعدة النوافذ

علامات التكثف على مواسير الماء البارد

تسربات ظاهرة أو بقع مبللة في أي مكان في المنزل

الحفاظ على تهوية المنزل

يمكن أن تمنع التهوية الجيدة تراكم التكثيف، مما قد يؤدي إلى مشاكل الرطوبة، لذلك يجب التأكد من الحفاظ على تهوية المنزل جيدًا في جميع الأوقات، حتى لو انخفضت درجة الحرارة قليلاً، وذلك عن طريق فتح النوافذ والسماح بدخول الهواء

تقليل الرطوبة

تعتبر طريقة تقليل الرطوبة طريقة سريعة وسهلة لحماية المنزل، حيث تتضمن الطرق السهلة لتقليل الرطوبة:

الحفاظ على تهوية منزلك

حفظ غطاء القدر أثناء الطهي

غلي الغلاية عند الحاجة فقط

تجفيف الملابس بالخارج إن أمكن

مسح حوض الاستحمام والدش والأرضيات بعد كل استخدام

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