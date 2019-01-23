4 خطوات للتخلص من رائحة الرطوبة في المنزل

رائحة الرطوبة في المنزل تشبه رائحة التربة والعفونة

تعد التهوية الجيّدة للمنزل الذي تظهر فيه الرطوبة من الخطوات الرئيسيّة لحل هذه المشكلة، الرطوبة عادة ما تكون قد نتجت عن تجمّع بخار الماء وتكثّفه على الجدران وحول النوافذ وخصوصاً في أوقات الشتاء عندما يتم الحفاظ على إغلاق النوافذ.

ومن هذا المنطلق فإن إجراء بعد التعديلات التي قد تشتمل على تركيب نوافذ مزدوجة تحسّن من عملية العزل، فتمكّن عند فتحها من توفير تهوية للمكان إلى جانب الحفاظ على الحرارة من الفقدان، كما من الممكن أن يتم تركيب فتحات للتهوية فوق النوافذ؛ فتسمح لبخار الماء بالخروج مع إمكانية إغلاقها عند الحاجة.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة خطوات للتخلص من رائحة الرطوبة في المنزل:

1- تحديد مكان الرائحة:

رائحة الرطوبة في المنزل قد تكون علامة على وجود تسريب في الأنبابيب بإحدى الجُدران، أو علامة على الإصابة بالرطوبة والعفن اللذان ينتشران غالباً في المناطق المُظلمة والرطبة، لذلِكَ يُنصح بتفقد الأماكن التي لا يُمكن مُلاحظتها غالباً.

2- إزالة المواد الرطبة والتالفة:

هُنالِكَ بعض المواد التي لا يُمكن تنظيفها أو إصلاحها في حال إصابتها بالرطوبة، كالسجاد والألواح الخشبية لذلِكَ من الأفضل إزالتها والتخلُص منها نهائيّاً.

3- تنظيف المكان:

من العفن يجب تنظيف المكان المُصاب بالعفن والرطوبة بعدَ إزالة المواد التالفة للتخلُص من المُسبب الرئيسي للرائحة، ويتم ذلِك عن طريق فرك المنطقة جيّداً بالفُرشاة وبخليطٍ من حمض البوريك ومقدارين من الخل الأبيض ومقدارين من الماء الأكسجيني بالإضافة لأربعة مقادير من الماء، ويجب الأخذ بعين الاعتبار ارتداء القفازات والقناع لتجنُب التعرُض للروائح.

4- تهوية المكان وإزالة الروائح الكريهة:

يجب تهوية المكان المُصاب بالرطوبة جيّداً بالمروحة أو يُمكن فتح النوافذ لتهوية المنزل بالكامل، فالهواء يُساعد على تجفيف المكان بشكلٍ أسرع بعدَ تنظيفه، ولكن يجب تجنُب إصلاح الحائط أو المكان المُصاب بالرطوبة قبلَ تجفيفه كاملاً.

نصائح لجعل رائحة المنزل نظيفة وعطرية:

- شراء مُعطرات الهواء والبخور والشموع المُعطرة من المتاجر، هذا ويُمكن أن يُساعد الخبز في المنزل على جعل رائحته مميزة ومُريحة وبالأخص عندَ فتح الباب الخارجي.

- اللتخلُص من مصادر الروائح الكريهة في المنزل للحفاظ على رائحة النظافة الموجودة فيه، كتنظيف الثلاجة بانتظام، واستخدام وسائل تنظيف طبيعية وتجنُب وضع الفواكه والخضروات في الأماكن المُغلقة.

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