نصائح لديكورات حمام للمساحة الصغيرة

يُستحسن اختيار الألوان الفاتحة للبلاط، لكونها تضفي فسحة على الحيز، وتبث شعورًا بالراحة، أمَّا الألوان الداكنة فهي مسؤولة عن تضييق المساحة.

ولا مانع من المزج بين نوعين من البلاط (العادي والموزاييك)، ما يضفي الجاذبيَّة على تصميم الحمَّام، مع ضرورة اختيار الكم الكبير من بلاط الحمام فاتح اللون.



إذا كان الحمَّام مطليًّا بطلاء أبيض، يمكن استخدام اللون الأسود والفضِّي للبلاط. وإذا كان الحمَّام مطليًّا بطلاء أبيض كريميّ، يحلو استخدام البلاط البنّي (الجوزي) والبرونز، أو توليفة للبلاط مؤلَّفة من الرمادي الداكن والرمادي الفاتح، مع إدخال البلاط الفضي لإتمام مشهد الديكور.



يتخذ سيراميك الحمّامات غالبًا أشكالًا مستطيلة توزَّع إلى يمين الحيّز ويساره باللون الابيض، أمَّا في الوسط فتوزع قطع السيراميك بالأسود. وإلى اليمين أو اليسار، وتحديدًا في المساحة التي يتكئ المرحاض إليها، تنثر حبوب الموزاييك (أو بلاط السيراميك على هيئة موزاييك بداعي توفير التكلفة).



تستبعد فكرة استقدام حوض الاستحمام (أو الجاكوزي) عن الحمَّامات الضيِّقة، لتُخصّص مساحة للدشّ بالمُقابل في زاوية، على أن تُرصف الأرضيَّة ببلاطات مربّعة، وبعمق ثلاثة أمتار (أو خمسة منها) لغرض منع تسرُّب الماء إلى المساحة الخارجيّة في الحمّام. ويُغلق الدشّ بألواح من الزجاج. تفتح هذه الأخيرة إلى جهة اليمين واليسار.

يمكن استعمال لون داكن (الأسود أو الرمادي أو البني أو البنفسجي أو الأحمر القاني) كخلفيّة لمساحة الدش المزوَّدة بالزجاج.



إذا كانت المساحة تسمح بوضع حوض الغسل، لا بدّ من اختياره مدمجًا في الجدار، والحرص على أن تكون المساحة فارغة أسفله. كما يمكن وضع حوض الغسل خارج الحمّام.



إذا كان الحمّام يمتدّ على هيئة مستطيل، يوضع المرحاض إلى جانب منه، فيما تخصَّص المساحة في الجانب الآخر للدشّ الذي يتخذ شكل زاوية، أو يمتدّ على كامل الجدار. وعلى الجهة الثانية، يثبت حوض الغسل المدمج في الجدار. وفي حال غياب الأخير، يُثبَّت رفَّان لوضع الشموع والعطور عليهما. ويمكن تثبيت قضبان معدة من الألومنيوم أو الستانلس ستيل لحفظ المناشف.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

نصائح لديكورات منزلية باللون الأزرق

نصائح للتحكّم بالمساحة للعيش في المنازل الصغيرة