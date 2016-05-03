أهم النصائح لشراء غرف السفرة

تعتبر غرف السفرة واحدة من الغرف الأساسية في المنزل

لا بدّ وأن كل سيدة تحلم بإمتلاك منزل لا مثيل له بمقتنيات عصرية تليق بحجم رؤيتها للحياة وجماليتها، لذلك هي تسعى جاهدة بشكل دائم إلى إختيار قطع أثاث ومفروشات مميزة وتنسيقها بين الغرف بشكل مختلف يعكس ذوقها الرفيع في الإختيار والترتيب والذي بدوره ينعكس إيجاباً على نفسية أفراد عائلتها جميعاً.

تعتبر غرف السفرة واحدة من الغرف الأساسية في المنزل التي يُعنى بها من حيث تصميم أثاثها والألوان المُختارة، إذ أنها مكوّنة من طاولات طعام ومقاعد منفردة بالإضافة إلى المفارش، وقد تكون مرفقة بطاولات صغيرة متحركة لوضع فناجين القهوة وكؤوس العصير وأكواب الشاي عليها لتقديمها فيما بعد، عدا عن الإكسسوارات التي يتم وضعها فوق تلك الطاولات من مزهريات مليئة بالزهور أو أصداف البحر والأحجار الكريمة وغيرها من أفكار التزيين.

ولأن هذه الغرف تعد مكاناً لإستقبال الضيوف على ولائم الطعام على إختلاف العدد؛ فهي محط أنظار الجميع لذلك يجب إختيار محتوياتها بعناية تامة كونها تعكس ذوق أصحاب المنزل ومدى مواكبتهم للموضة في عالم الديكور والتصميم الداخلي، لذا نضع بين يديكم اليوم مجموعة من أهم النصائح التي يجب إتباعها عند إختيار وشراء غرفة سفرة لتكتمل أناقة منزلكم:

ينصح بالتأكد من حجم الغرفة قبل شراء أثاثها من السوق لتنسيق بين المساحة المتاحة وحجم أثاث غرفة السفرة المناسب.

ينصح بإختيار غرفة يوجد بها نافذة للحصول على تهوية وضوء جيدين يريحان الضيوف أثناء تناولهم للطعام.

ينصح بشراء طاولة طعام متوسطة الحجم كونها تناسب عدد لا بأس به من الضيوف، ولأنها الأكثر استخداماً واستيعاباً، كما أنها مناسبة لمعظم المساحات.

ينصح بإختيار المقاعد الخشبية ذات الزخارف البسيطة والحجم المقبول، ولا يهم كثيراً أن تكون مفروشة بأقمشة فاخرة أو مريحة للغاية كونها لا تستخدم بشكل دائم.

ينصح بشراء منضدة ذات تصميم يركز على القرصة من أعلى لا على الأرجل؛ كون أن القرصة هي المكشوفة فيما أن الأرجل مخبأة ولا يمكن رؤيتها غالباً.

ينصح بشراء طاولة طعام ذات حجم مقبول خاصة وأن الولائم الكبيرة لا تحدث بشكل دائم وبالإمكان تدبير الأمر عند حدوثها.

ينصح بإختيار أقمشة ذات ألوان داكنة بعض الشيء لفرش المقاعد، ولا بدّ من وجود لمعة أو نقوش بسيطة فيها لتكون أكثر جاذبية.

ينصح بإختيار مفارش سفرة بسيطة بحيث لا تكون مزركشة بشكل كبير ولا باهتة أيضاً، ولا بدّ ان يكون لونها مميّزاً مناسباً للون المقاعد.

ينصح بوضع إكسسوارات خاصة على طاولة الطعام مثل المزهريات التي يمكن ملأها بالورد أو الصدف أو حتى رمل البحر أو الفقاعات الملوّنة.

ما إن تمّ إتباع النصائح المذكورة أعلاه سيكون أمر إختيار وشراء غرف سفرة ليس معقداً أو صعباً إطلاقاً؛ لطالما أن الخطوات الصحيحة موجودة من حيث المساحة المتوفرة والحجم المُراد واللون المفضّل سيكون التنسيق فيما بين ذلك سهل للغاية ولا يتطلب مجهوداً إضافياً.

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