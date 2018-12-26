5 حلول فعالة لصاحبة الصدر الكبير

الثديين الكبيرين يزيدان المرأة جاذبيّة

إذا كنتِ تملكين ثديين كبيرين، فأنتِ حتماً محظوظة إذ أنّ العديد من النساء يتمنين لو كنّ مكانكِ. صحيح أنّ الثديين الكبيرين يزيدان المرأة جاذبيّة لكنّهما قد يسبّبان أيضاً المتاعب والخجل في بعض الأحيان. في ما يلي، نستعرض أبرز المشاكل التي تواجهها المرأة صاحبة الصدر الكبير، بعضها سيضحككِ وبعضها الآخر سيذكّركِ بمواقفٍ طريفة تعرّضتِ لها مسبقاً. نقدّم لكِ أيضاً حلول بسيطة لكلّ مشكلة.

اعتماد القمصان بالأزرار أمر شبه مستحيل: إذا كنتِ تتمتّعين بثديين كبيرين فأنتِ حتماً نادراً ما تجدين قميصاً بالأزرار يناسبكِ من دون أن يظهر وكأنّه سينفجر عليكِ! لا تدعي هذا الأمر يشعركِ بالإحباط، إذ أنّ هنالك العديد من التصاميم الأخرى التي يمكنكِ اعتمادها والتي ستبرز أنوثتكِ بطريقةٍ جذّابة غير مبتذلة. جرّبي التصاميم التي تتميّز بقصّة منخفضة عند منطقة الصدر التي تناسبكِ وتبرز جمالكِ.



التصاميم من دون حمّالات هي حلم: أوّل ما يخطر على بالكِ عندما تفكّرين باعتماد قميص أو فستان من دون حمّالات، هو الموقف المحرج الذي قد تتعرّضين له. ننصحكِ بالبحث عن تصاميم بحمّالات ناعمة ورفيعة أو اعتماد ملابس تتميّز بتفاصيل ملفتة عند الأكمام.



التعرّق كابوس: في الأيام الحارّة، قد تعانين من التعرّق بين الثديين ما يظهر واضحاً على ملابسكِ ويسبّب لكِ الإحراج. ننصحكِ بنثر القليل من بودرة الأطفال في هذه المنطقة لمنع بقع التعرّق من الظهور. يمكنكِ أيضاً تدليك ثدييكِ بالقليل من زيت الأرغان الذي يحدّ من التعرّق.



النوم على بطنكِ أمر مزعج للغاية: قد تكون هذه الوضعيّة مريحة لكنّها تسبّب في الواقع ظهور التجاعيد مع الوقت. النوم على الظهر يحافظ على شبابكِ ويمنع الشيخوخة المبكرة.



التعليقات والأسئلة مزعجة أحياناً: كم من مرّةٍ سألتكِ صديقتكِ ما إذا كنتِ قد خضعتِ لعملية تكبير الثديين؟ وكم من مرّة سمعتِ السؤال: "ألا تعانين من آلام الظهر؟" لا تكترثي لهذه التعليقات ولا تعيريها أيّ اهتمام، بل تباهي بجمالكِ ولا تستمتعي لما يُقال.

المصدر: الجميلة.نت

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