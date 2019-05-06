نصائح لصيام صحي لأصحاب الأمراض المزمنة

منشور 06 أيّار / مايو 2019 - 08:25
يتوجب على مرضى ضغط الدم عدم الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والشاي والقهوة
يتوجب على مرضى ضغط الدم عدم الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والشاي والقهوة
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تبدأ التساؤلات حول إمكانية صيام أصحاب الأمراض المزمنة، والطرق السليمة التي يجب اتباعها لتقليل خطر الصيام على صحتهم، لذا نوضح كيف يمكن لمرضى السكري والضغط والقلب والقولون تجنب هذا الخطر.
 
إذا كنت ممن يعانون من مرض السكري، فيجب تأخير وجبة السحور وتوزيع الدواء على وجبتي الإفطار والسحور، وخفض جرعة بعض أدوية السكر والأنسولين وفقا لتعليمات الطبيب المعالج، كما يجب أيضا تناول الأطعمة التي تحتاج لوقت طويل في الهضم والتي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية قد تساهم في رفع مستوى السكر.

 

وينصح الأطباء مرضى السكري، بإدخال بعض البروتينات والدهون للشعور بالشبع ومراجعة الطبيب المعالج قبل بداية شهر رمضان، حتى يتم تقييم الوضع الصحي للمريض وتعديل جرعات الدواء له وفقا لما يناسب حالته.

وبالنسبة لمرضى القولون، فيجب الالتزام بتناول الطعام مسلوقًا أو مشويًا، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقليات والمخللات.

أما بالنسبة لمرضى ضغط الدم، فيتوجب عليهم عدم الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والشاي والقهوة، والحرص على تناول أدويتهم خلال الإفطار والسحور، وعدم التعرض لأشعة الشمس طوال نهار رمضان.

أما مرضى القلب، فيجب عليهم تجنب تناول الأطعمة الدسمة والدهون المشبعة، وعدم التعرض للجهد البدني، وضرورة مراجعة الطبيب المعالج لضبط جرعات الأدوية.

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كلمات دالة:صحةصيام

Via SyndiGate.info


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