نصائح لصيام صحي لأصحاب الأمراض المزمنة

إذا كنت ممن يعانون من مرض السكري، فيجب تأخير وجبة السحور وتوزيع الدواء على وجبتي الإفطار والسحور، وخفض جرعة بعض أدوية السكر والأنسولين وفقا لتعليمات الطبيب المعالج، كما يجب أيضا تناول الأطعمة التي تحتاج لوقت طويل في الهضم والتي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية قد تساهم في رفع مستوى السكر.