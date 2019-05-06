نصائح لصيام صحي لأصحاب الأمراض المزمنة

وينصح الأطباء مرضى السكري، بإدخال بعض البروتينات والدهون للشعور بالشبع ومراجعة الطبيب المعالج قبل بداية شهر رمضان، حتى يتم تقييم الوضع الصحي للمريض وتعديل جرعات الدواء له وفقا لما يناسب حالته.
وبالنسبة لمرضى القولون، فيجب الالتزام بتناول الطعام مسلوقًا أو مشويًا، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقليات والمخللات.
أما بالنسبة لمرضى ضغط الدم، فيتوجب عليهم عدم الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والشاي والقهوة، والحرص على تناول أدويتهم خلال الإفطار والسحور، وعدم التعرض لأشعة الشمس طوال نهار رمضان.
أما مرضى القلب، فيجب عليهم تجنب تناول الأطعمة الدسمة والدهون المشبعة، وعدم التعرض للجهد البدني، وضرورة مراجعة الطبيب المعالج لضبط جرعات الأدوية.
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