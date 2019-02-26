10 أسرار لعمل بيتزا بمذاق رائع

أسباب فشل عجينة البيتزا هي عدم التقيد بأوزان ومقادير محددة

تعد البيتزا من المأكولات السريعة التي يرغب الكبار والصغر بتناولها، وتشكل خياراً مناسباً لربة المنزل لاختصار الوقت والجهد في تحضير وجبات الطعام، ويوجد العديد من الوصفات الشهية للبيتزا تختلف بينها في طريقة التحضير والمكونات الداخلة فيها، وترغب بعض ربات المنازل في تحضير البيتزا داخل المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من السوق، إلا أن إعداد بيتزا مشابهة لتلك التي تقدمها المطاعم يحتاج إلى بعض المهارة والتقيد بشروط معينة نوردها فيما يلي بحسب موقع سيروس إيت الإلكترونيك.

1- استخدام الميزان

من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الفشل في تحضير عجينة البيتزا هي عدم التقيد بأوزان ومقادير محددة للدقيق والماء والخميرة وأية مكونات أخرى للعجينة، لذلك ينصح باقتناء ميزان حساس والتقيد بالمقادير الواردة في وصفات البيتزا بشكل دقيق.

2- اختيار الدقيق المناسب

الدقيق هو المكون الأساسي لعجينة البيتزا، ويؤثر النوع الذي تختاره ربة المنزل بشكل كبير على نجاح وصفة البيتزا، وعلى الرغم من أن معظم أنواع الدقيق يمكن استخدامها لتحضير البيتزا، إلا أن طحين الخبز عالي البروتين هو النوع الأفضل.

3- اختيار النموذج المناسب

يعد الشكل الدائري النموذج الشائع للبيتزا في جميع أنحاء العالم، إلا أن ربة المنزل يمكن أن تختار النموذج الذي يناسب الفرن والصينية المتوفرة لديها، أو المناسبة التي يتم تقديم البيتزا فيها.

4- تحضير العجينة

استخدمي يديك أو خلاط العجينة بعد إعداد المقادير المناسبة، وتجنبي استخدام الخلاط العادي المستخدم للفواكه والخضروات.

5- تحضير الصلصة

حاولي أن تكون الصلصة بسيطة قدر الإمكان، ويمكن تحضير الصلصة الطبيعية من الطماطم، أو الاستعانة بالصلصة المتوفرة في الأسواق، ويمكن إضافة القليل من السكر إذا كان طعم الصلصة لاذعاً كما يمكن إضافة القليل من الثوم المبروش.

6- فرد العجينة

لا تحاولي تقليد الطهاة المحترفين في تقليب ورمي العجينة في الهواء، بل يكفي أن تقطعي قرصاً من العجينة بالحجم المناسب وتضعيه على الطاولة وتفرديه إلى السماكة المطلوبة، وليس بالضرورة أن يكون شكلها مثالياً، فأنت ترغبين أن تظهر بأنها مصنوعة في المنزل.

7- إضافة الجبنة

بعد أن تصبح العجينة جاهزة، تضاف جبنة الموزاريلا الطازجة أعلى قطعة العجين، وتوزع بشكل متساوي على كامل العجينة.

8- إضافة الصلصة والمكونات الأخرى

تضاف الصلصة بعد ذلك فوق الجبنة بكمية قليلة وتوزع باستخدام ملعقة خشبية، ومن ثم تضاف المكونات الأخرى كالفطر والفلفل والبصل والزيتون وغيرها.

9- خبز البيتزا

تعتمد مدة خبز البيتزا على حالة الفرن ودرجة الحرارة، وتحتاج بالمتوسط من 8 إلى 12 دقيقة، والمعيار الأهم في نضج البيتزا هو ذوبان كامل لكمية الجبنة واحمرار العجين بشكل بسيط.

10- تقديم البيتزا

يجب أن تترك البيتزا دقيقة على الأقل لترتاج بعد خروجها من الفرن، وبعد ذلك تضاف بعض أوراق الأعشاب الطازجة قبل أن تقطع البيتزا وتصبح جاهزة لتقدميها لضيوفك وأفراد أسرتك.

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