نصائح للاستمتاع بعيد الفطر رغم الحجر

يعتبر عيد الفطر المبارك هذا العام مختلفا عن غيره من الأعياد نظرًا لقدومه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي حصد الكثير من الأرواح، واتخاذ العديد من الدول مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد منه، لذا إليكم نصائح للاستمتاع ببهجة العيد وجعله ذكرى لا تنسى.

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية: «إنه علينا التفكير بشكل إيجابي وجعل من العيد ذكرى جميلة يتوارثها الأجيال لأن هذا العديد لن يتكرر ثانية».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع «إكسترا نيوز»، أنه يمكن الاحتفال بالعيد من خلال تزيين المنزل بزينات مصنوعة بالمنزل وتعليق بالونات، شراء ملابس جديدة للعيد عبر الأونلاين والتصوير به والاستمتاع بالتواصل مع الأهل والأقارب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومشاركتهم مظاهر العيد المفرحة وإعطاء الأطفال عدية لأنها من أفضل مظاهر العيد.

من جانبه، قال الدكتور مؤمن سعد، طبيب الأطفال وحديثي الولادة: «إن الاحتفال بالعيد عبادة وإظهار البهجة سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم فلا يجب أن تحرم الأطفال منه، وذلك من خلال إيقاظهم مبكرًا وقت صلاة العيد وإلباسهم أفضل الملابس وأجملها وفتح التلفاز على وقت صلاة العيد والتكبير معهم وتعليم الأطفال كيفية أداء صلاة العيد وإحضار علبة بها حلويات وعدية أو إحضار ألعاب جديدة أو القيام مسابقات بين الأطفال بجانب فتح الشبابيك والنوافذ لتجديد الهواء داخل المنزل وتنظيف المنزل وإشراك الطفل في صنع حلويات العيد وتزيين المنزل والتغيير بأنواع الأطعمة والتواصل مع الأقارب عبر شبكات الإنترنت».

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