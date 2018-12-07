تخلصي من وزن الحمل بـ5 نصائح بسيطة

الأولى باهتمام هو تغذية الأم بشكل جيد لتعويض المغذيات التي فقدها الجسم (shutterstock.com)

لا ينبغي استعجال التخلّص من الوزن الزائد أثناء الحمل، فهو: مجموع وزن الطفل إضافة إلى ما يكتسبه جسم الأم من وزن، وهو ما ينقص جزء منه مع الولادة، ثم يستغرق الباقي وقتًا في إزالته مثلما استغرق اكتسابه وقتاً.

كما أن الأولى باهتمام هو تغذية الأم بشكل جيد لتعويض المغذيات التي فقدها الجسم.

وخلال رحلة التركيز على الاستمتاع بالأمومة، اتبعي النصائح التالية لتتخلصي من وزن الحمل تدريجياً، بحسب ما جاء في موقع "24" الإماراتي.

1- لا تتخطي أية وجبة، وتناولي الطعام كل ساعتين إلى 4 ساعات، لإعادة شحن جسمك بالطاقة وتسريع التمثيل الغذائي.

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2- تناولي الدهون الصحية يوميًا، لخفض التهابات الجسم، وتحسين توازن السوائل، ودعم صحة الجلد والشعر والتي تتأثر بعد الولادة. من مصادر الدهون الجيدة: المكسرات، والأسماك، وزيت الزيتون.

3- من المفيد أكل البروتين الخالي من الدهون لتحسين التمثيل الغذائي، وبناء العضلات.

4- احرصي على اختيار الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخبز الأسمر والأرز البني، والخضروات، والفواكه.

5- تجنّبي الأكلات الغنية بالسكر، وابتعدي عن الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، وكذلك المقالي، أو الأكلات السريعة الغنية بسعرات حرارية فارغة.