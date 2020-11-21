نصائح للتعامل مع إهمال زوجك لك!

يعتبر انشغال الرجل عن زوجته بسبب عمله واحدًا من أكثر المشاكل الشائعة بعد الزواج. إذ ينشغل الزوج كثيرًا في العمل، ويمضي به أغلب الوقت، بعيدًا عن زوجته. حتى في أوقات المنزل يمضي وقته وهو يتحدث في الهاتف ويراجع الأوراق. ولكن هناك بعض الحلول التي يمكنكِ فعلها للحدّ من هذه المشكلة.

– فهم طبيعة عمل الزوج

دائمًا ما يقولون إنّ نصف حل المشكلة فهمها، فبدلًا من التذمّر عليكِ إدراك طبيعة عمل زوجكِ جيدًا. وبمجرد تقديركِ للأمور سيتفهّمكِ زوجكِ جيدًا، وسيحاول قدر الإمكان مراعاة الأمر.

– تنظيم الوقت

احرصي على تنظيم وقتكِ، فربما لا يكون زوجكِ منشغلًا عنكِ كثيرًا، ربما أنتِ من ليس لديه أيّ نشاطات. لذلك حاولي أن تكون لك حياتكِ الخاصة، بدلًا من أن تجلسي بدائرة الانتظار.

– التحدث مع الزوج

إن زاد الأمر عن حدّه، فحاولي أن تتحدثي مع زوجكِ بهذا الأمر، ولكن بهدوء حتى لا تثيري الكثير من المشاكل. وابدئي الكلام بأنكِ تقدّرين طبيعة عمله، لكن أنتِ أيضًا لكِ حقوق، وتحتاجين منه أن يوازن الأمور بشكل أفضل.

– الرسائل

حاولي أن تتواصلي مع زوجكِ بشكل دائم على مدار اليوم، حتى لا تشعري بالغربة. وتبقيا دومًا على تواصل مع بعضكما، لزيادة التقارب.

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