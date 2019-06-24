نصائح للتعامل مع التحرّش في مكان عملك

اعتمدت منظمة العمل الدولية، الجمعة، معاهدة دولية جديدة لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، بعد أن استلهمت الفكرة من حركة "مي تو" النسائية، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة التحرش داخل أماكن العمل المنتشرة في عديد من دول العالم.

ويقول أستاذ رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن تلك الاتفاقية تهدف لحماية المرأة من العنف بشكل عام وتحديدًا التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، وإنه في حال إقرارها ستكون مصر ضمن الدول الملزمة بها أيضًا، لأنها من الدول الموقعة عليها.

وأوضح الدنبوقي أن مصر بحاجة إلى هكذا معاهدة لأنه بالنسبة لقوانين العمل ليس هناك ما ينص على أي عقوبات ضد المتهمين بالتحرش في أماكن العمل، ولكن هناك مواد في الدستور تنص على حماية المرأة من التحرش مثل المادة 306 مقرر من قوانين العقوبات، وهي متعلقة بالتحرش بالنساء بشكل عام في أي ماكن عام أو في الشارع.

وأضاف أن في مصر نحتاج إلى وضع قوانين صارمة وتوضع في حيذ التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والبدء في إجراءات التي توفر البيئة اللازمة لتطبيق القانون مثل توفير كاميرات داخل الشركات، ووضع قانون يضمن حماية الشهود أو المبلغين عن وقائع التحرش.

أما بالنسبة للمجتمع المصري فنحتاج إلى نشر الثقافة المجتمعية والتعامل معه على أن الشخص الذي يتم التحرش به هو ناجي وصاحب حق ولا يتم توجيه اللوم إليه.

وفيما يلي أبرز النصائح والقواعد التي يجب إتباعها في حال تعرضك لمضايقات من زملاءك في العمل، وفق ما نشره موقع "businessinsider":

- يجب التفريق بين زمالة العمل والتحرش، فهناك من يتقرب منك ويتحدث معكي في أمور تخص العمل فقط ويمكن أن يسأل في حدود أن يطمئن عليكي، ولكن في حال اتجه في حديثه إلى أمور شخصية دقيقة أو ذكر محاسنك أو ملاحظات حول ملابسك مثل "ملابسك شيك جدا"، ولكن بطريقة غير مهذبة، في هذه الحالة يجب أن تنهي الحديث معه.

- يجب أن تتحلي بالشجاعة الكافية، فليس هناك حرج إذا شعرت بسلوك أو تصرف غير مهذب من شخص ما، أن "تصديه" أو تعامليه بشكل صارم ولا تتجاوزي الأمر، وتوضحي له أن تلك أمور شخصية ولا يحق له التدخل فيها.

- عليكي أن تلتزمي بقواعد الشركة بخصوص الملابس، فإذا كان هناك "يونيفورم" محدد يجب أن تلتزميه ولا يكون جرئ أو لافت للنظر بشكل مبالغ لأن ذلك من شأنه يجلب لك المضايقات.

- يجب التعامل مع الأمر على أن لكِ حقوق ويجب أن لا تتهاوني معها، وخجلك وشعورك بالحجر وصمتك عن حقوقك يشجعك المتحرشين على أفعالهم.

- الاطلاع جيدًا على قوانين الشركة فيما يخص التعرض للتحرش أو مضايقات من زملاءك في العمل، وما هي الإجراءات التي يجب إتباعها.

- المواجهة والحديث بشكل مباشر أفضل حل، فالمتحرش هو الشخص الذي يجب أن يخاف ويشعر بالضعف وليس أنت.

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