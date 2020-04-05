نصائح للتواصل مع الأطفال بخصوص فيروس كورونا

1- الحفاظ على الهدوء



الأطفال يراقبون حركات والإشارات الصادرة عن آبائهم، ويتابعون استجابات الأشخاص من حولهم لأخبار "كورونا". ولذلك، على الآباء الحفاظ على الهدوء والطمأنينة، لكي لا يشعر الطفل بالخوف من الفيروس.

2- التواصل ضروري

من المهم أن يجلس الآباء مع أطفالهم والتحدث معهم عن كورونا، ومعرفة الأسئلة لديهم ومحاولة الإجابة عليها، وذلك من أجل تبديد القلق.

3- الصراحة

من الضروري مصارحة الأطفال بكل شيء، خصوصاً عندما يتعلق الامر بفيروس كورونا، والأهم هو معرفة الطريقة التي يجب من خلال إيصال الفكرة، تبعاً لعمر الأطفال.



4- الحد من وسائل الإعلام

يجب إبعاد الأطفال قدر الإمكان عن متابعة وسائل الإعلام التي تنقل مستجدات كورونا، إذ أن ذلك سيحميهم من التوتر والقلق.

5- مكافحة كورونا

يجب جعل الأطفال يندمجون في عملية الوقاية من كورونا، وتعليمهم على كيفية حماية أنفسهم، وإعطائهم التعليمات في كيفية غسل الدين، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال.

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