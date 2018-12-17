4 نصائح للحفاظ على جودة نظارتك الشمسية غالية الثمن

لا ترميها في الحقيبة من دون وضعها في البيت الخاص بها

نقدم لكِ بعض النصائح للحفاظ علي جودة نظارتك الشمسية غالية الثمن أو غيريها..وطرق العناية بها من الخدوش.

- نظفيها باستمرار، باستخدام منظف النظارات الخاص. استخدمي وشاح تنظيف خاص بالنظارات؛ حتى لا يترك وبراً مكان استخدامه.

- لا ترميها في الحقيبة من دون وضعها في البيت الخاص بها. حافظي على بيت النظارة معكِ دوماً لوضعها به.

- ارفعيها فوق رأسكِ في حال أردتِ إراحة عينيكِ منها قليلاً؛ ذلك أن هذه الحركة تجعلكِ لا تنسين المكان الذي وضعتها به، بالإضافة لكون هذه الوضعية تحافظ عليها أكثر من وضعية مسكها باليدين.

- قبل وضعها على عينيكِ فيما أنتِ في مكان رطب مثل المسبح، فإن عليكِ التأكد من كونها ذات نوعية جيدة، وأن مفاصلها لا تصاب بالصدأ جرّاء الماء.

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