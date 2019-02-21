6 نصائح للحفاظ على غرفة النوم مرتّبة

لا تدع يوماً يمرّ من دون أن ترتّب غرفة نومك

تعتبرغرفة النّوم مكان الرّاحة والاستجمام والمكان الخاص بكلّ فردٍ منّا فهي المكان الّذي يمكن لأيٍ كان أن يكون على طبيعته وعلى سجيّته، لذلك لا بدّ من أن تكون مرتّبة ونظيفة ومصمّمة بناءً على رغبة وذوق صاحبها.

ولجعل غرفة النوم دائماً مرتبة وأنيقة إليكم هذه النصائح:

1- لا تدع يوماً يمرّ من دون أن ترتّب غرفة نومك فبتركها أنت تُراكم عليك الكراكيب وتزيد من فترة التّنظيف المطلوبة.

2- يجب تغيير الشّراشف وأغطية الوسائد بشكل أسبوعي فهي تكون مليئةً بالجراثيم.

3- تغيير تصميم غرفتك كلّ حين بنقل مكان الأثاث؛ فبهذه الطّريقة أنت تجدّد نفسيّتك وتغيّرها.

4- اغسل السّتائر كلّ شهر فهي تكون مليئةً بالغبار.

5-يفضل مسح الحيطان باستخدام المنفضة الطّويلة كلّ حين، للتخلّص من الغبار المتراكم عليها.

6- يجب ترك سلّةً مخصّصةً للملابس المتّسخة بجانب الباب، لتسهيل تجميع الملابس الّتي بحاجة إلى غسيل.

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