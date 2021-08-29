في زمن الكورونا هل تشعر بالتوتر بسبب عودة الطلاب إلى المدارس؟ هل طفلك مهيىء نفسياً للذهاب إلى المدرسة؟ هل طفلك أخد مطعوم فيروس كورونا؟

ها قد انتهت العطلة الصيفية وحان الوقت للعودة إلى العام الدراسي الجديد، ويبدأ الأبوين بتجهيز الأدوات والحقائب الدراسية باختلاف المراحل الدراسية، بينما يتوق البعض إلى معرفة معلمهم الجديد والتعرف على أصدقائهم الجدد لإخبارهم بكل مغامراتهم الصيفية في زمن الكورونا، فإن البعض الآخر يشعر بالقلق أكثر بشأن بداية العام الجديد.

نصائح للطلاب لاستقبال بداية العام الدراسي الجديد 2021

يجب الحرص على تنظيم مواعيد النوم، من المهم البدأ بتنظيم مواعيد النوم والاستيقاط المبكر بالإضافة لذلك قم بمارس قليل من الرياضة لتحفيز جسدك على العمل.

تفائل ببداية جديدة، وابتعد عن الشعور السلبي بعودة إرهاق وتعب الدراسة، وتفائل بالعودة لجماعة الأصحاب والتعرف على مجموعة جديدة من المدرسين والأصدقاء، وتحمس للمعلومات الجديدة التي ستحصدها.

ابتعد عن الوسوسة والخوف من فيروس كورونا حتى لا يشعر الأطفال بالخوف ويشعرون بالراحة أكثر خلال ذهابهم إلى المدرسة وتعاملهم مع الأصدقاء والمعلميين، فقط اهتم بأخذ الفيتامينات بانتظام وتناول الغذاء الصحي.

الحرص على تنظيم وقتك لأنه الوقت من أهم عوامل النجاح، وحاول استغلال قدراتك وطاقتك من بداية العام الدراسي من خلال تنظيم وقتك بين اليوم الدراسي والمذاكرة والراحة.

يجب أن تحرص على عمل جدول للمذاكر من أول يوم بالدراسة؛ لكى لا تتراكم الدروس وتشعر بالمملل والإحباط في نهاية العام.

لا تترك مادة واحد تطغى على مذاكرتك، بحجة أنها الأسهل أو أنها المفضلة لك، حاول أن توازن بين كل المواد، ولا تؤجل الدروس.

استرجع أخطاء العام الماضي واحرص على عدم الوقوع بها وتقديم حلول لمعالجتها للوصول لنتيجة أفضل.

اندمج في الأنشطة الرياضة والاجتماعية، لاكتساب مهارات وخبرات حياتية جديدة، ولا تجعل الدراسة ليست فقط الحصول على درجات عالية في نهاية الفصل الدراسي

الحرص على الاستمرار ببذل المجهود وعدم التكاسل فى منتصف الفترة الدراسية، حتى لا يضيع المجهود الذى بذل وتحقق النجاح المطلوب.

من المهم للحصول على طاقة لتتمكن من المذاكرة، هو مرقبة طعامك، فابتعد عن المأكولات الضارة بجسدك، التزم بمأكولات طبيعية، وعصائر الطبيعية، سيساعدك ذلك على يوم دراسي نشيط.

من المهم دفع ذاتك نحو الاستمرار والتقدم، فاحرص إن قمت بواجباتك ومهامك الدراسية، قم بمكافئة نفسك بما تحب، ألعاب أو قراءة أو الاستماع إلى مقطوعة موسيقية تحبها.

لا يوجد شيء تخجل منه إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، لا تخف من طرح الأسئلة وطلب المساعدة فيما يتعلق بالمسائل التي لا تفهمها سواء من المدرسين، أو من زملائك المتفوقين في الصف، يمكن أن تكون المساعدة المقدمة من طرف زملائك الطلاب مفيدة جداً أيضاً.

إذا كنت شخصاً خجولاً، فقد يكون ذلك أشبه بتحد حقيقي لك؛ لتكوين صداقات جديدة، ربما حان الوقت للحصول على أصدقاء جدد في المدرسة، على سبيل المثال، يمكنك الانضمام إلى الأندية المدرسية وفقاً لاهتماماتك، عندما يشترك الأشخاص في الاهتمامات نفسها، يكون من السهل كثيراً بدء المحادثات وتكوين الصداقات الجديدة.

من الأفضل شراء لوازم الدراسة مقدماً؛ كي لا تواجه مشاكل ونقصاً في الحصول عليها بمجرد دخولك في عملية الدراسة (تشمل تلك الموارد: القاموس، موسوعة، برامج تعليمية...).

نظم بيئة الدراسة في المنزل واحرص على أن تكون مريحة وممتعة ومحفزة، نظّم المكتب والرفوف، افرز وارم كل ما بقي من العام الماضي ولست بحاجة إليه، تبرع بكتبك القديمة وأقلامك وأشيائك المدرسية إذا كانت لا تزال صالحة للاستعمال، نظّف مكتبك، اجعله مكاناً مريحاً لأداء واجباتك، يجب أن يكون مكان الدراسة ركناً هادئاً ومُضاءً بشكل جيد، تأكد من أن كل ما تحتاجه للدراسة اليومية في متناول يديك وبالقرب من مكتبك الصغير.

أهم الوجبات لطفلك قبل الذهاب للمدرسة

• ساندويتش

• عصير

• فاكهة وخضراوات

• ماء

• نوعاً من الحلويات أو الأطعمة المفضلة للأطفال، «لكن ليس يومياً»

هذه الاختيارات يجب أن يأخذها الطفل إلى المدرسة فلكل فائدته:

• النشويات «الخبز» تعطيه طاقة تساعده على تنشيط العقل والتركيز.

• الفاكهة والخضر ضرورية؛ لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم؛ لتأدية وظائفه.

• منتجات الألبان والأجبان مليئة بالكالسيوم؛ للمحافظة على هيكل عظمي قوي، وتشمل هذه الفئة الجبن أو اللبنة داخل الساندويتش أو الحليب.

• لا تنسي السوائل فيمكن وضع علبة عصير من 20: 25 ملليلتراً بالإضافة إلى الماء.

• بالنسبة للأصناف المحببة عند الأطفال مثل رقائق الشيبسي أو الشيكولاتة أو البسكويت فيجب عدم إعطائها يومياً لهم؛ لأنها أولاً تحتوي على سعرات عالية، وتناولها بدلاً من الساندويتش مرتين خلال الأسبوع الدراسي يعتبر معدلاً مقبولاً.

وجبات خفيفة صحية سيحبها أطفالكم

الفاكهة

تعد الفاكهة من الاطعمة المميزة التي يحبها الأطفال، يمكنك تقطيع الفاكهة الموسمية المتوفرة لديك الى قطع كبيرة وتقديمها للطفل وهو سوف يختار ما يعجبه. ركزي على تنويع الاصناف حتى يتسنى للطفل اختيار ما يناسبه وتناول مجموعة متنوعة من المغذيات والفيتامينات. ينصح الاطباء بتجربة الاصناف بالتدريج.

كعكات الارز

كعكات أو بسكويت الارز الخالية من السكر ممتازة للأطفال ما بين 6 – 8 شهور. بالاضافة الى ذلك يمكنك تقديم صلصات مغذية من الافوكادو المهروس أو الموز معها. الافوكادو يحتوي على دهون صحية مفيدة للدماغ والتطور الجسدي.

الخضار الطازجة والمطبوخة

الخيار، الجزر والفلفل الحلو والفاصولياء الفرنسية كلها غنية بالمغذيات والفيتامينات والاملاح الضرورية لبناء جسم صحي. يمكنك تقديم صلصات معتدلة معها مثل الحمص. تأكدي من أن طفلك لا يعاني من حساسية اتجاه البقول.

الألبان

يعشق الاطفال الالبان لانها سهلة الهضم ومنعشة وباردة، وينصح الاطباء بتقديمها للاطفال في مرحلة التسنين لانها تساعد على ترطيب الفم وتمد الجسم بالكالسيوم المفيد.

الأجبان

الاجبان من الاطعمة الطرية التي يحبها الاطفال وهي مفيدة وغنية بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات الاخرى ولكنها تحتوي على الاملاح لذلك يجب ان تقدم بكميات معقولة مع انواع مختلفة من الخضار المنعشة مثل الخيار والطماطم الكرزية.

عيدان الخبز الصغيرة

يمكنك شراء اصناف خبز خالية من الاملاح على شكل عيدان. هذه العيدان يمكن أن تشغل الطفل لفترة طويلة من الوقت.

نصائح للمعلمين لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

عدم لمس العين أو الأنف أو الفم بدون تطهير أو غسل الأيدي.

الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية لاستخدامها في حالة العطس والسعال.

تهوية قاعات الدراسة والسماح بدخول الشمس لمدد كافية يوميا.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

عقيم الأيدي بعد ملامسة أسطح الأثاث ذات الاستخدام العام مثل المناضد والمقاعد والمقابض الأبواب.

تعقيم الأرضيات والحوائط الخاصة بقاعات الدراسة.

بقاء الطلبة المصابيين بأية أعراض مرضية كارتفاع الحرارة أو السعال بالمنزل حتى تمام الشفاء.

التغذية الجيدة والمتوازنة وتناول الفيتامينات والمعادن الضرورية وأهمها فيتامين سي وفيتامين د والزنك.

دعاء تحصين الأطفال عند الخروج إلى المدرسة

استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

ويجب على الأم أن تذكرهم بالله وهي تقبلهم وتحضنهم كأن تقول: في حفظ الله ورعايته.

ثم تدعو لهم بأن تقول: اللهم أكفهم شر الطريق.

اللهم أحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وارعهم بعينك التي لا تنام.

بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم يا رب العالمين، ويا خالق الاولين و الآخرين، احفظ أبنائي من كل شر ومن كل سوء، وردهم الي البيت سالمين غانمين.

اللهم رب السماوات السبع و رب العرش العظيم، لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم احفظ أبنائي من شر كل عين واحفظ أبنائي من شر كل نفس، واحفظ أبنائي من شر كل كائد و حاقد .

دعاء تحصين الأطفال عند الخروج إلى المدرسة

اللهم يا سميع يا بصير، يا عليم ، يا حكيم، يا من لا تأخذه سنة و لا نوم ، اللهم رد الي أبنائي بكل خير، اللهم رد إلي ابنائي على احسن حال، اللهم اكفهم كل مكروه ، واصرف عنهم كل سوء، وباعدهم عن الشر و باعد الشر عنهم .

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا و رب كل شئ، فالق الحب و النوي، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم احفظ أولادي بحفظك، واكلأهم بكلئك، واحرسهم برعايتك يا رب العالمين لا إله إلا انت سبحانك غني كنت من الظالمين .

اللهم اصرف الخطر و السوء عن أبنائي ، اللهم سهل لهم سبل الخير، واصرف عنهم سبل الشر، وحببهم الى الخلق، وحبب الخلق اليهم .

اللهم يا سامع الداعين، ويا معطي السائلين، ويا مجيب المضطرين، سهل لأبنائي سبل الخير و العلم ، اللهم علمهم و فهمهم، وردهم موفورين العقل و الفهم .

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض و لا في السماء .

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اصلح لي في ذريتي، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب .

اللهم احفظ ابنائي من الزلل، ومن الضلال و الاضلال، ومن أن يؤذوا الناس او يؤذيهم الناس، واحفظهم من السوء والمعاصي، واحفظ عليهم دينهم وصالح اعمالهم .

أدعية الوقاية من فيروس كورونا