نصائح للعروس بعد كتب الكتاب، كتب الكتاب هو رباط مقدس بين اي شخصين قررا اكمال حياتهما سويًا ويشترط في عقد القران موافقة الطرفين بالاضافة لتواجد عائلتيهما مع شاهدين.

عزيزتي العروس في فترة كتب الكتاب لا تتحدثي عن عيوب أهلك أمام شريك حياتك فاحذري ذلك، ولا تكوني نكدية بعد كتب الكتاب في حال لم يقم بالاتصال بك بشكل مستمر أو التواصل معك بشكل دائم بل التمسي له الأعذار لأنه قد يكون مشغولاً أو لديه مسؤوليات أو أي سبب اخر.

"موقع البوابة" يقدم لكِ أهم النصائح للعروس بعد كتب الكتاب لتستطيعي التصرف مع شريك حياتك بعيداً عن المشاكل والخلافات العائلية ومشاكل تحضير الحفل والمنزل:

نصائح للعروس بعد كتب الكتاب

لكي تتجنبي المشاكل والخلافات بينكِ وبين شريك حياتكِ لا تجعلي فترة كتب الكتاب طويلة.

إياكِ وأن تسمعين إلى ما يقوله لكِ أصدقائك أو أخوتك أو المقربين بشأن تصرفات شريك حياتكِ بعد كتب الكتاب، مثل التدقيق في تصرفاته أو الهدايا التي يحضرها لكِ.

لا تفرطي في زيارة أهل شريك حياتك بعد كتب الكتاب، يفضل الاعتدال في الزيارة.

لا يعني يا عزيزتي العروس أن كتب الكتاب هو أن تبقي مع شريك حياتك وتزداد الخروجات للمطعم أو المول أو الأقارب أو الاصدقاء بل يجب أن يكون في مساحة لكل منكما.

كل فترة احضري لشريك حياتك هدية بسيطة وذكريه بأنكِ تحبينه كثيراً وتنتظرين حفل الزفاف بفارغ الصبر.

يجب أن تحرصي بأناقتك وإطلالتكِ مع شريك حياتك وإن كنتِ محجبة يحق له أن يراكِ بدون حجاب عند زيارتها في منزل والديها..

لا تتحدثي عن عيوب أهلك وأخواتكِ وأخوانك بالعكس يجب التحدث عن حسناتهم باستمرار.

بعد كتب الكتاب لا تكوني نكدية في حال لم يقم بالاتصال بك بشكل مستمر أو التواصل معك بشكل دائم بل التمسي له الأعذار لأنه قد يكون مشغولاً أو لديه مسؤوليات أو اي سبب اخر.

تحدثي مع شريك حياتكِ في فترة كتب الكتاب بمواضيع عميقة تخص علاقتكما مثل ما يحب وما يكره في كل الأمور واهتماماته، وهواياته، واحتياجاته، لتستطيعي التعامل معه بنجاح بعد الزواج.

العلاقة الحميمة بعد كتب الكتاب

إن العاقد يجوز له فعل كل شيء مع زوجته أو خطيبته بعد عقد القران إلا الجماع، فيمكن للعاقد أن يمسك يد خطيبته ويحتضنها ويقبلها كذلك، ولكن لا يجوز له إقامة علاقة حميمية إلا بعد دخولها منزله، وهذا لضمان حقها وألا يحدث ما يسبب الطلاق.

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