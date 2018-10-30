7 نصائح للعناية بالبشرة الدهنية عند الرجال

عدم لمس البثور والحبوب الموجودة على البشرة

البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية نظراً لتراكم الزيوت والدهون والحبوب السوداء والزيوان عليها، وبالتالي يلجأ الكثير من الرجال إلى العناية بها باستخدام عدة طرق ومنها: الكريمات الموجودة في الصيدليات، أو الخلطات الطبيعية، وفي هذا المقال نقدم لك عزيزي الرجل نصائح للعناية بالبشرة الدهنية عند الرجال:

1- شرب كميات كافية من الماء يومياً، ويُفضل بين ستة إلى ثمانية أكواب.

2- غسل البشرة جيداً بشكل يومي، خصوصاً بعد التمارين الرياضية؛ لأنّ التعّرق يُؤدي إلى إغلاق مساماتها.

3- يجب عدم لمس البثور والحبوب الموجودة على البشرة.

4- تقليل تناول الأطعمة الحارة.

5- عدم استخدام أدوات الحلاقة الآخرين.

6- ترطيب البشرة بشكلٍ يومي، بعد الحلاقة، والاستحمام، وقبل النوم.

7- غسل البشرة بالغسول الخالي من المواد الكيميائية.

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