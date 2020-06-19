نصائح جمالية لصاحبات البشرة السمراء.. كل ما يهمك معرفته

تتمتّع صاحبة البشرة السمراء بالجمال والجاذبية. وتعدّ أقل عرضة للإصابة بمشكلات البشرة التي يعانين منها ذوات البشرة البيضاء، كالبثور والحبوب والرؤوس السوداء، والتجاعيد المبكرة، والخطوط التي يمكن ملاحظتها مع تقدّم العمر. فالبشرة السمراء يمكنها الاحتفاظ بشبابها ونضارتها لمدة طويلة. ولكن، في المقابل، تحتاج البشرة السمراء إلى اهتمام دائم، وكل هذا لا يتم إلا إذا تمّ الاعتناء بها بشكل صحيح.

فيما يأتي، أهم النصائح للعناية بالبشرة السمراء، وذلك لتجنّب المشكلات التي يمكن أن تؤثّر سلبًا على جمالها:

إزالة المكياج قبل النوم:

ينصح بإزالة مستحضرات التجميل وعدم تركه على البشرة لفترات طويلة ويفضل إستخدام منشفةٍ مبللةٍ لإبقاء المسام نظيفة، والتأكد من تنظيف البشرة بعمق.



تطبيق الغسول:

تحتاج البشرة السمراء إلى غسول يومي مناسب لنوعية البشرة، لإزالة الأوساخ والسموم من المسام، ويستخدم الغسول من خلال تدليك الوجه واليدين بحركاتٍ دائريةٍ، ثمَّ يغسل بالماء، ويغسل الوجه مجدداً قبل النوم، ويجفف جيدًا.

عدم إستخدام مستحضرات قاسية على البشرة مثل الصابون الذي يحتوي على عطور ومركبات كيماوية ضارّة، واستبدالها بالغسول الطبي المناسب للبشرة.



ترطيب البشرة:

تعتبر المرطبات أمر مهم وضروري للبشرة السمراء؛ وذلك لأنّها تزوّد البشرة بالماء، وتعطيها المظهر الجميل والمشرق. لذا، ينصح بترطيب البشرة يوميًا لحمايتها من الجفاف والتشقّق وينصح النساء ذوات البشرة السمراء الدهنية استخدام المرطبات التي لا تحتوي على الزيوت لكي لا تسدّ المسام.

تقشير البشرة:

تقشير البشرة مرة أسبوعيًا إذا كانت جافة ورقيقة، أما البشرة الدهنية فيجب تقشيرها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا. يمكن استخدام كريم للتقشير أو ليفة الاستحمام لتنعيم البشرة وللتخلّص من الخلايا الميتة التي تُزيل رونق البشرة وتوهجها.

حماية البشرة من أشعة الشمس:

استخدام كريماتٍ واقيةٍ للشمس تحتوي على عامل حمايةٍ من الشمس (SPF) بمقدار خمس عشرة درجةٍ وأكثر؛ لتفادي ظهور الندبات والبقع على البشرة.

تطبيق خلطات طبيعية:

قناع البيض والعسل

خلط ملعقة من العسل مع بيضة، وترك الخليط على الوجه عدة دقائق، ثمّ غسله بالماء الفاتر، ويمكن تعديل هذه الوصفة بما يتناسب مع نوع البشرة. فإذا كانت البشرة دهنية يستخدم بياض البيض فقط، أما إذا كانت البشرة جافة فيستخدم صفار البيض، وتستخدم هذه الوصفات مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

اختيار مكياج مناسب للبشرة السمراء:

هناك عدة أساليب لمكياج البشرة السمراء لتجعلها تبدو في أحسن حال، ومنها ما يأتي:

كريم الأساس:

يجب الحرص على أن لا يكون لون كريم الأساس أفتح من لون البشرة الطبيعي، فذلك سيجعلها تبدو شاحبة، ويعتبر كريم الأساس السائل هو أفضل أنواع الكريمات للبشرة السمراء.

أحمر الشفاه:

يفضّل استخدام الألوان الداكنة والألوان القريبة من لون الشفاه الطبيعية، وتجنّب استخدام الألوان الزاهية والباردة.

أحمر الخدود:

يجب الابتعاد عن اللون الأحمر الغامق أو الوردي، واستخدام أحمر الخدود البني الفاتح أو البرتقالي المائل للفاتح. واستخدام الألوان البرونزية في الحفلات والمناسبات، بحيث يتم وضع اللون البرونزي على الأنف والذقن والوجنتين.

ظلال العيون:

يمكن اختيار الألوان الداكنة مثل اللون الأخضر، النحاسي، العنابي، والبني، ويمكن مزج ظلال العيون الداكنة مع الألوان الزاهية على الزوايا الداخلية للعين فهذه الألوان تُناسب جدًا البشرة السمراء وتُظهر ملامح الوجه الجميلة.



تحديد العين:

يُمكن تحديد العيون بألوان مُختلفة كالأزرق والبنفسجي والذهبي والبني والأسود، ومن الأفضل وضع المسكارا باللون الأسود.

صبغات شعر للبشرة السمراء

الصبغة السوداء بشكل عام هي الأكثر جاذبية لذوات البشرة السمراء، أما اللون الأحمر والأشقر الغامق والبني الفاتح والكستنائي الفاتح، يتناسب مع البشرة السمراء العادية. أما أصحاب البشرة السمراء الغامقة فيناسبها الصبغات الفاتحة كالكستنائي الغامق إلى المتوسط والبني الفاتح والأشقر الغامق والبني الغزالي.

ألوان الملابس التي تناسب البشرة السمراء

بالإمكان ارتداء جميع الدرجات من الألوان لأن معظمها يُناسب لون بشرتهن، كما يُمكن ارتداء الألوان الجريئة كالوردي والتركواز، ولكن عليهم الابتعاد عن اللون الأسود.

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