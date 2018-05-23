يفضل تدليك البشرة بشكل منتظم لتنشيط الدورة الدموية

تعتبر البشرة مرآة الإنسان، وما يعطي الانطباع الأول عنه، ومنها الجافة والحساسة والعادية والدهنية وغيرها، وتتعرض البشرة للعديد من المشاكل التي تعكر صفو صاحبها ووجهه، وتمنحه شعور الضيق والانزعاج، ومن هذه المشاكل الحبوب والبثور والرؤوس السوداء والبقع والاحمرار والتقشر وغيرها، وتتعدد الأسباب الواقفة خلف مشاكل البشرة، وتلجأ النساء خصوصاً لاتباع بعض الماسكات والوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة، وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح للعناية بالبشرة في شهر رمضان المبارك:

1- الحرص على شرب كميات وافية من المياه والسوائل المفيدة والابتعاد ع المشروبات الغازية.

2- الالتزام بوضع كريمات الترطيب بشكل منتظم.

3- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والالتزام بوضع واقي الشمس بشكل منتظم.

4- يفضل تدليك البشرة بشكل منتظم لتنشيط الدورة الدموية.

5- الابتعاد عن الوجبات غير الصحية والحرص على تناول الوجبات التي تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

6- استخدام الماء البارد لغسل الوجه والاستحمام للحفاظ على رطوبة الجلد وانتعاشه.

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