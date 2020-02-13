نصائح للعناية بالبشرة والشعر لراكبي الدراجات

يعد ركوب الدراجات واحد من أعظم الملذات في الحياة ، ولكن التعرض الطويل لأشعة الشمس يمكن أن يسبب مشاكل الجلد والشعر المختلفة. يتم إشباع الهواء المحيط بنا بمواد كيميائية ضارة لها آثار ضارة شديدة على بشرتنا. بعض الطرق الأكثر بساطة لتجنب الأشعة فوق البنفسجية الضارة والمواد الكيميائية هي تغطية الأجزاء المكشوفة من جسمك أثناء الخروج من المنزل. لكن هذا لا يكفي ، نحن بحاجة إلى العناية ببشرتنا وشعرنا ومعالجتها بشكل صحيح. لذا ، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء ركوب الدراجة.

نصائح للعناية بالبشرة والشعر:

خلال فصل الصيف ، يتعرض الجلد لمستويات زائدة من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تسبب تلف أنسجة الجلد وتؤدي إلى التصبغ. لتجنب هذا الأمر ، من المهم أن تهتم ببشرتك بشكل خاص. يجب عليك استخدام كريم SPF أثناء السفر والذي يمنع الجلد من الأشعة فوق البنفسجية ويتجنب أي شكل من أشكال تصبغ الجلد.

ركوب الدراجة لفترات طويلة يجعل بشرتك مجففة وشاحبة. لذلك ، لإعادة ترطيب بشرتك ، يجب عليك تنظيفه بمنظف. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن تقوم بعد التنظيف باستخدام التونك وكريم مرطب للبشرة. يعد التطهير والترطيب الجزء الأكثر أهمية في العناية بالبشرة وهو المفتاح لبشرة صحية ومشرقة.

شفتيك مهمة مثل بشرتك. لذلك قم دائما بتطبيق مرطب الشفاه أو مرهم الشفاه قبل الخروج من المنزل.

يمكن أن تلحق الشمس الضرر بشعرك وتجعله ببدو جافا وخشنا. لذلك ، قبل الخروج ، استعمل مصل مرطب يوفر لشعرك الغذاء المناسب.