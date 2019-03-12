3 نصائح للمحافظة على نظافة البيت

تنظيف الأرضية والحوض باستخدام الدوش ومواد التنظيف المناسبة

يحتاج البيت إلى التنظيف يومياً ليبقى مكاناً مريحاً لساكنيه، وقد يحتاج للتنظيف أكثر من مرة في حال وجود أطفال في المنزل، وعادة ما تهتم ربة المنزل بهذا، فتباشر أعمال المنزل بنفسها أو بمساعدة زوجها وأبنائها، ويمكن لبعض الإرشادات التي سنقدمها إفادتها في تنظيفه وترتيبه في أقصر وقت ممكن.

ومن النصائح التي يجب اتباعها للمحافظة على نظافة البيت:

1- غرف المنزل: لا بد من البدء بتنظيف الغرف غرفة غرفة؛ حيث يجب تنظيف الغبار أولاً، حيث يتم مسح الغبار من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل، كما يجب النظر إلى الممتلكات من كتب، ومجلات، وصحف، وأقراص الفيديو الرقمية، والأثاث، وألعاب الأطفال والملابس القديمة وغيرها؛ فقد يكون هناك حاجة للتخلّص من بعض الأشياء القديمة أو التبرع بها، كما يجب أن يتم مسح أعلى الأبواب، والمراوح، ومصابيح الإضاءة، وإطارات الصور، وشاشات التلفاز والكمبيوتر وغيرها، مع استخدام منظّف الزجاج على القماش القطنيّ.

2- الحمّامات: لا بد من إزالة السجاد، وسلّة المهملات وأي شيء موجود في حوض الاستحمام، وتنظيف كلّ من الأرضية والحوض باستخدام الدوش ومواد التنظيف المناسبة، أمّا جدران حوض الاستحمام فتنظّف بالدوش مع المياه الدافئة.

3- الشبابيك: يتم رشّ منظف الزجاج على الصحف ومسح الزجاج بها، أمّا النوافذ الكبيرة فتنظّف بالمماسح الخاصّة.

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