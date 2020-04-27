نصائح لمكافحة فيروس كورونا: 5 أجزاء ينبغي تعقيمها في سيارتك

لا شك أننا مع مخاوف انتشار الفيروس ولاحقاً الحجر المنزلي ومنع التجول تجاهلنا سيارتنا. فنحن لا نعد بحاجة إليها إلا في الأوقات التي نحتاج فيها إلى الخروج لشراء البقالة. ولكن في هذا الوقت من جائحة الفيروس التاجي ، من المهم أيضًا تعقيم السيارة وتنظيفها. ونحن لا نعني الهيكل الخارجي فقط فهناك بعض الأجزاء في السيارة التي تحتاج إلى اهتمام أكثر من الأجزاء الأخرى.

عجلة القيادة ومحرك السرعة

يجب تعقيم الأجزاء الأكثر وضوحًا والأكثر لمسًا في السيارة بشكل منتظم ، وهماً عجلة القيادة ورافعة التروس. تأكد من تنظيف عجلة القيادة بالكامل بما في ذلك المحور المركزي. من المستحسن أيضًا مسح ذراع الترس جيدًا ، من الأعلى إلى الأسفل ، وكذلك من الجانبين.

الأبواب والمقابض الخارجية والداخلية

من الواضح أن الأبواب هي الجزء الأكثر ملامسة من السيارة. في كل مرة تدخل وتخرج من السيارة. لذلك ، يصبح من المهم مضاعفة مسحها. خذ وقتًا إضافيًا لمسح مقابض الباب من الداخل والخارج.

لوح العدادات

على الرغم من أنك لا تلمس المفاتيح الموجودة على لوح العدادات في كثير من الأحيان ، إلا أنها تحتاج أيضًا إلى المسح والتنظيف. كذلك اهتم بتنزيف وتعقيم نظام تكييف الهواء.

شاشات اللمس وأنظمة الراديو

شاشات اللمس هي مغناطيس لبصمات الأصابع ولا يمكن تركها غير نظيفة. القاعدة البسيطة هي أنك إذا لمست شيء ما ، فأنت بحاجة إلى تطهيره. إذا لم تكن الشاشة تعمل باللمس ، فلديك نظام راديو عادي. امسحه كذلك.

المقاعد

حتى تكون آمنًا ، يجب أن تعقم مقاعدك أيضًا. إذا كنت مسافرًا مع أحد الركاب، فتأكد من جعله يجلس في الخلف للمساعدة في الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي. قم بتنظيف الباب والمقعد حيث كان يجلس. أيضا ، من الأفضل أن تحتفظ بالبقالة التي تشتريها في صندوق الأمتعة وليس في مقصورة السيارة. ولا تنس تطهير البقالة بالبخاخ فوق وضعها في السيارة وبهذا ستحصل على دقائق ثمينة حتى تصل الى المنزل تكون فيها الاكياس قد تعقمت بالكامل.