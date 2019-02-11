10 قواعد أساسية لا تغفليها لمكياج الشتاء

اقترب فصل الشتاء وبدأت الطبيعة تودع فصل الخريف، في هذا الوقت بالذات لا تشعرين بميل لمكياج بألوان صارخة بل تحتاجين لإظهار جمال بشرتك ونضارتها ومدى عنايتك بها بمكياج مميز، فما رأيك بتطبيق المكياج الطبيعي المناسب لنهاية فصل الخريف.

لتحصلي على إطلالة مميزة بمكياج طبيعي جذاب ما عليك إلا تطبيق القواعد التالية:

• طبيعة الطقس في هذه الفترة تفرض الجفاف على بشرتك، لذا اجعلي من الكريم المرطب صديقك الدائم، ورطبي بشرتك صباحاً ومساءً لتبقى محافظة على رونقها وجمالها.

4 خطوات مخفية تهمكِ في تطبيق المكياج

• لمكياج مميز عليك البدء بوضع البرايمر على بشرتك، لتعطي مكياجك ميزة الثبات باللون والشكل وليظهر بألوان أكثر روعة.

• لا تنسي استخدام الكونسيلر تحت منطقة العينين وحول الشفاه، لإخفاء التجاعيد البسيطة وخطوط الضحك.

• اختاري كريم أساس مناسب للون بشرتك، ولا تكثري من كميته لتظهري بمنظر طبيعي.

غطي كريم الأساس والكونسيلر ببودرة مناسبة ملائمة للون بشرتك، ولاختيار اللون الأنسب سواءً لكريم الأساس أو لبودرة الوجه جربيها على يدك عند الرسغ من الداخل فهذه المنطقة أنسب منطقة يكون لونها بلون بشرتك.

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• اختاري ظلال لعينيك بلون نيود، ووزعيها باستخدام الفرشاة المدببة المناسبة، واحرصي على أن توزعي الظل بشكل متجانس على كامل الجفن.

• لصاحبات العيون الواسعة يمكن تحديد العين من الداخل بالكحل الأسود، مما يزيد من اتساع العين وجمالها.

ولعاشقات الشكل اللوزي للعين يمكن رسم العين بالآيلاينر بشكل كلي ثم تحديده بالكحل الأسود لضمان ثبات الآيلاينر وليظهر بشكل أجمل.

• ولتزيدي من جمال وسحر نظراتك استخدمي المكبس لترتيب رموشك وإعطائها رونق مميز، ثم ضعي الماسكارا المكثفة للرموش بطبقة واحدة.

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• اختاري أحمر شفاه بلون نيود ويمكنك الاكتفاء بالملمع فقط، لتحصلي عل اللون المميز الطبيعي للشفاه.

• ضعي القليل من الهايلايتر والبلاشر على الوجنتين لتزيدي من جمال وحيوية إطلالتك.

يمكن القول أن المكياج النيود الطبيعي هو الأجمل للبشرة والأنسب للوجه في المرحلة الانتقالية بين فصل الخريف والشتاء، لذا أظهري جمال بشرتك ونضارة وجهك في هذا الوقت من السنة بتطبيق الخطوات السابقة لتحصلي على إطلالة مميزة بمكياج طبيعي.

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