نصائح مكياج الأعراس والحفلات المثالي‎‎

تلقيت دعوة الحضور وقمت بتحضير الهدية المناسبة، الآن عليك التفكير في المكياج الذي سوف تطبقينه للحفلات.

بطبيعة الحال، فإن تحقيق التوازن الصحيح بين المظهر الجميل والمظهر الذي يستمر طوال الحفل والاستقبال هو فن دقيق. وفي هذا المقال ستجدين بعض آراء الخبراء في تنسيق مكياج الحفلات والأعراس المثالي.

استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على مكياج الأعراس

تقول فنانة المكياج كارولينا دالي عن استراتيجيتها المبتكرة في التوهج المثالي للبشرة بصورة نابعة من الأساس للبشرة من غير مبالغة في كمية الإضافات والألوان وتدرجات الألوان الكثير فعندما تعودين الى الصور لن تحبي أن يكون مكياجك قد أصبح قديمًا فدائمًا ما تكون النعومة والقليل من الألوان هي الأكثر أيقونية والتي تدوم طويلا وطويلا من غير أن تصبح قديمة.

أما جيسيكا سمولز التي تعتبر من أهم خبراء المكياج في هولييود حيث عملت مع زوي داتش وجينيفر لورنس فإنها تشجع على الميل إلى ألوان غروب الشمس الدافئة لحفل صيفي في الهواء الطلق، على سبيل المثال: "يجب أن يساعد مكياج ضيوف الزفاف خصوصا في الصيف مكون من ألوان حارة ولكن بدرجاتها الفاتحة الى أقصى حد وأن يطبق القليل منها في ظلال العين وعلى أعلى الوجنتين.

من تحقيق توهج جميل إلى مقاومة ذوبان مكياج عينيك، هنا يثني المحترفون على أفضل نصائح وحيل مكياج ضيوف الزفاف.



يبدأ الماكياج الصحيح دائما بمرطب يوفر اللمعان المتوازن الدال على بشرة صحية خالية من العيوب.

ينصح بكريم الترطيب من بوبي براون الذي يوفر أرضية مثالية لمكياج ناجح من غير أي تكتلات. متاح في المواقع الألكترونية بسعر 66 دولار

فيما يتعلق بالتغطية يوصي الخبراء باستخدام نوعين من كريم الأساس، بداية نطبق كريم اساس مخملي غير لامع (مات) على وسط الوجه وثنايا الفم وعلى مركز أو منتصف الوجه، ثم باستخدام أداة منفصلة نطبق كريم أساس لامع مثل كريم ليومينوس سيلك من جيورجيو أرماني بحيث يعطي لمعان على باقي الوجه والرقبة ونطبق ونمزج بشكل موضعي وجيد.