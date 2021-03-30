نصائح مهمة لبشرة مشرقة تظهرك أصغر سناً!

﻿﻿﻿هل تبحثين عن نصائح للبشرة تظهرك أصغر سنا من دون تجميل؟ضعي هذا الهدف أمام عينيك وابدئي بتطبيق تلك النصائح عن عمر مبكر حتى تبقي محافظة ﻿على إطلالة ﻿شابة﻿﻿﻿ بعيداً عن التجاعيد لو مهما تقدمت في السن!﻿

هذه النصائح سهلة التطبيق وعليك أن تتحلي بالإرادة ﻿زأن تلتزمي تجاه العناية ببشرتك حتى تستطيعي الوصول الى الهدف التي ترغبين تحقيقه وذلك من خلال:

شرب ليترين من المياه والنوم لساعات كافية

قبل البدء بالخطوات الجمالية لا بدّ من معرفة ما مدى أهمية شرب ليترين من المياه يومياً ومدى تأثير هذه العادة على صحة البشرة وشبابها. فاعتماد كريم المرطب على البشرة من الخارج غير كاف للحفاظ على ﻿﻿ليونتها وحمايتها من التجاعيد الرفيعة...عليك أن تعلمي أن الترطيب الخارجي يكمّل عملية الترطيب الداخلي التي تأتي على شكل شرب ﻿المياه ﻿وتناول المأكولات الصحية وأهمها الخضار الخضراء والفاكهة. ولا تنسي أخيراً أهمية النوم أيضاً لـ 7 ساعات على الأقل ما يساعد على تجديد الخلايا بشكل منظم وبالتالي الحفاظ على شباب الوجه.

حماية البشرة من الشمس وترطيبها

عليك أن تعلمي أن ذلك لا يقف فقط على بشرة الوجه بل الرقبة أيضاً لأنها رقيقة جداً وتظهر عليها علامات التعب والتجاعيد بسرعة وهي تكشف فعلاً عن التقدم في السن. ويُعتبر الترطيب من أهم الخطوات التي تساهم في الحفاظ على شباب البشرة بعيداً عن التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة بالإضافة طبعاً الى عملية حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسية التي تخترق الجلد وتسبب في تلفها وجفافها وظهور بقعها الداكنة.

لا تبخلي على نفسك بترطيب بشرة وجهك ورقبتك لمرتين في اليوم الى جانب حمايتهما من أشعة الشمس صباحاً قبل الإنطلاق من المنزل.

تقشيرها لمرة أسبوعيا

إن تراكم الخلايا الميتة وعدم التخلص منها بشكل روتيني أي لمرة في الأسبوع على الأقل، يؤثر كثيراً على جمال البشرة وشبابها إذ يمنعها من التنفس وبالتالي من تجديد أنسجتها ما يخلف تجاعيد وخطوط رفيعة وتقشرات بالإضافة الى بقع داكنة وتصبغات في الوجه. لذلك ننصحك بعدم التخلي عن هذه الخطوة المهمة التي تعزز تجدد البشرة وتساعد في توحيد لونها والحفاظ على شبابها وإشراقها لأطول فترة ممكنة.ولا بدّ في هذه المناسبة بالتعرف على طريقة تقشير البشرة البن وفوائده الجمالية على الوجه﻿

العناية بمنطقة تحت العين

﻿إن هذه المنطقة تحديداً من الوجه حساسة جداً بسبب رقّت﻿﻿ها لذلك تظهر عليها علامات التعب عن عمر مبكر جداً وتتمثل بالهالات السوداء، والتجاعيد بالإضافة الى التجويف والتعب. لذلك ابدئي بترطيب منطقة تحت العين والعناية بها عن عمر مبكر جداً أي بعد الـ 18 وذلك من خلال الإستعانة بكريم سيروم للعناية بمنطقة تحت العين.



ممارسة الرياضة يوميا

﻿﻿وأخيراً، ممارسة الرياضة يومياً لـ 30 دقيقة على الأقل، ما يساعد كثيراً في تحسين نسيج البشر إذ يعزز تدفق الدماء الى شرايين الوجه وبالتالي يوصل الغذاء الكافي الى الخلايا والأنسجة من أجل التجدد والحفاظ على شباب ﻿﻿﻿الجلد ومظهر اشراق البشرة.