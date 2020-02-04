نصائح هامة حتى لا تصبح ضحية القيل والقال في مكان العمل

يقول المثل الكوري الشعبي، "الكلمات ليس لها أجنحة لكنها تستطيع أن تطير ألف ميل". والكلمات الكاذبة يمكن أن تسافر أسرع من ذلك، أليس كذلك؟ عندما يكون هناك أشخاص كثر ، ستكون هناك ثرثرة ، ومكان العمل هو المكان الذي يمكن للثرثرة والشائعات أن تنتشر أسرع من حرائق الغابات. الشائعات والقيل والقال ليست مزعجة وحسب، ولكن يمكن في بعض الأحيان ان تدمر سمعة الشخص. لذا ، اذا كان مكان عملك مليء بالزملاء الذين يستمتعون بالنميمة ، إليك ما يجب عليك فعله حتى لا تصبح ضحية الثرثرة في المكتب.

لا تناقش الأمور الشخصية مع الزملاء

حتى لو كان صديقك المقرب ، فكر دائمًا مرتين قبل مشاركة التفاصيل الشخصية معه. من الجيد أن يكون لديك أصدقاء في المكتب ولكن في نفس الوقت ، تحتاج أيضًا إلى الحفاظ على بعض الخصوصية. لأنك لا تعرف متى يصبح زميلك الموثوق منافسًا وقد يستخدم المعلومات التي شاركتها معه في وقت سابق لمهاجمتك.

تجنب الناس الذين لديهم عادة النميمة

تذكر المثل القديم الذي يقول: "من يثرثر معك سوف يثرثر عليك". قد تبدو الثرثرة نشاطًا ضارًا في البداية ، ولكن بمجرد الانخراط فيه ، لن يكون هناك فرار. هكذا تنتشر القيل والقال ، من فم إلى آخر. لذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى الأشخاص الذين غالبًا ما يتابعونك أو يشاركونك أخبارًا مثيرة للاهتمام عن الآخرين معك ، مما يجعلك موضوعًا للثرثرة.

لا تنشر الثرثرة أبدًا

تجنب تشجيع الناس الذين يتحدثون عن الآخرين. إذا وجدت صديقًا أو زميلًا في مكان العمل يتحدث عن شخص ما ، فأعتذر بأدب شديد. أو اطلب من الشخص عدم الانخراط في مثل هذا الحديث . صحيح أن القيام بذلك يمكن أن يجعلك لا تحظى بشعبية كبيرة ولكن سيكون في رصيدك. والأهم من ذلك ، من خلال القيام بذلك ، فإنك توقف الشائعات عن الانتشار.

طلب مساعدة من الموارد البشرية

إذا كنت تعتقد أنك محاط بزملاء يشاركون في ثرثرة مسيئة وأن هذه العادة تؤثر على أدائك ، فيمكنك طلب التدخل من طرف ثالث ، وهو في معظم الحالات ممثل لقسم الموارد البشرية.