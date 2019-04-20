نصائح هامة عند تنظيف قطع الكريستال الخزفية 

لا شك أن التحف و اﻹكسسوارات المصنوعة من الكريستال بحاجة إلى تنظيف مستمر وخاصة قبل المناسبات الهامة، لذلك جمعنا لكِ هذه الطرق السهلة لتنظيف الكريستال والحفاظ على لمعانه:

انت بحاجة الى:

كوب ماء

رفع كوب خل أبيض

الطريقة:

اختاري قطعة قماش ناعمة واغمسيها في خليط من الخل وسائل منظف مخفف بالماء (كوب ماء مع غطاء كامل من سائل تنظيف اﻷطباق و ربع كوب خل) ثم قومي بتلميع كل قطعة من الكريستال الخزفي واتركيها تجف.

عند تنظيف المزهريات الكريستال قومي بملئ المزهرية بالماء الدافئ و باستخدام فرشة تنظيف ذات يد طويلة أو باستخدام إسفنجة قومي بتنظيف الأجزاء الداخلية التي لم يصلها الماء وكرري العملية حتي يتم تنظيفها تمامًا ثم جففيها بقماشة نظيفة.

ضعي ربع أو نصف كوب أرز أبيض أو قشر بيض وقومي بهزها بقوة داخل المزهرية، ثم قومي بشطفها بماء دافئ.

نصائح هامة عند تلميع أي نوع من الكريستال:

لا تتعاملي مع التحف الكريستال مثل الأطباق أو الأواني الأخري المصنوعة من السيراميك أو أي مادة غير لامعة حيث ستظهر غير لامعة وأحيانًا أخري غير نظيفة.

أثناء تنشيف قطع الكريستال قومي بإحاطتها بقطعة قماش من كل الاتجاهات و تجفيفها جيدا حتي لا تظهر عليها بقع نتيجة المياه.

قومي بتخزين الكريستالات التي لست في حاجة اليها في عبواتها الأصلية أو في مكان بعيدا عن الأتربة والحرارة.

