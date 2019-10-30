نصائح هامة عند شراء الأزياء التنكرية للاطفال في الهالوين

هل اخترت ثيابا تنكرية جميلة لطفلك الرضيع، ليس من الضروري أن يكون الزي مخيفاً يكفي أن يكون ناعما ومناسبا لحجم الطفل، اختاري قماشا ملونا وناعما دون تفاصيل أو اكسسوارات كثيرة حتى لا تسبب اختناقا للطفل.

لا تتركي الطفل في الزي التنكري اكثر من ساعة ، مثلا اذا كان هناك احتفال في المدرسة أو الحي حاولي أن تبدلي ثياب الطفل بعد ساعة من ارتداء الزي التنكري حتى لا يصاب الطفل بمشاكل تنفسية أو حساسية أو شعور بالانزعاج، لان معظم هذه الازياء مصنوعة من اقمشة صناعية تسبب التعرق والشعور بالحر.

تأكدي من أن الطفل مرتاح في الزي ولا تجبريه على ارتداء زي لا يشعر به بالراحة لان ذلك سيسبب له الضيق ونوبات البكاء.