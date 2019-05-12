نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن

منشور 12 أيّار / مايو 2019 - 06:48
نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن

لا يرغب الجميع في خسارة الوزن، البعض يريد فقط تجنب زيادة الوزن و هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تعلم حيل المحافظة على الوزن، و تجنبا زيادة الوزن، و من أهم طرق الحفاظ على الوزن  هي ضبط النفس، و قوة الإرادة، لذا يجب التأكد من عدم وضع النفس فريسة سهلة للعادات غير صحية.
نصائح هامة:
وضع جدول زمني للوجبات، و محاوله التقيد به، و تناول الطعام في الوقت المحدد، بالإضافة إلى أهمية تقسيم الطعام، و تناول الطعام باستخدام أطباق صغير، فهذا يقلل احتمالية زيادة الوزن. 
شرب الكثير من الماء للمحافظة على الجسم رطب، و طازج، لذا يفضل بدء اليوم بشرب كوب من الماء ، بالإضافة في حالة الشعور بالجوع يجب تناول كوب من الماء البارد قبل البدء بتناول الطعام. 
وضع عدد من الوجبات الخفيفة في النظام الغذائي، كفواكه الطازجة، و المكسرات الصحية، و المواد غير الدهنية، فهذه تعد وجبه صحية، خفيفة، متكاملة. 
ممارسة التمارين الرياضة، بالإضافة إلى النظام الغذائي الجيد، و يجب ممارستها يوميا كالسير الطويل بخطي سريعة، أو هرولة البطيئة، أو الجري ، فهذا يساعد في البقاء  الجسم بالشكل المطلوب. 
تجنب العديد من المواد الغذائية التي تحتوى على كميات كبيرة السعرات الحرارية ، كأكياس من رقائق البطاطا،  آو الكعكات، فهذه المواد، تعمل على زيادة الوزن بشكل ملحوظ. 
 

كلمات دالة:زيادة الوزن

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