نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن

لا يرغب الجميع في خسارة الوزن، البعض يريد فقط تجنب زيادة الوزن و هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تعلم حيل المحافظة على الوزن، و تجنبا زيادة الوزن، و من أهم طرق الحفاظ على الوزن هي ضبط النفس، و قوة الإرادة، لذا يجب التأكد من عدم وضع النفس فريسة سهلة للعادات غير صحية.

نصائح هامة:

وضع جدول زمني للوجبات، و محاوله التقيد به، و تناول الطعام في الوقت المحدد، بالإضافة إلى أهمية تقسيم الطعام، و تناول الطعام باستخدام أطباق صغير، فهذا يقلل احتمالية زيادة الوزن.

شرب الكثير من الماء للمحافظة على الجسم رطب، و طازج، لذا يفضل بدء اليوم بشرب كوب من الماء ، بالإضافة في حالة الشعور بالجوع يجب تناول كوب من الماء البارد قبل البدء بتناول الطعام.

وضع عدد من الوجبات الخفيفة في النظام الغذائي، كفواكه الطازجة، و المكسرات الصحية، و المواد غير الدهنية، فهذه تعد وجبه صحية، خفيفة، متكاملة.

ممارسة التمارين الرياضة، بالإضافة إلى النظام الغذائي الجيد، و يجب ممارستها يوميا كالسير الطويل بخطي سريعة، أو هرولة البطيئة، أو الجري ، فهذا يساعد في البقاء الجسم بالشكل المطلوب.

تجنب العديد من المواد الغذائية التي تحتوى على كميات كبيرة السعرات الحرارية ، كأكياس من رقائق البطاطا، آو الكعكات، فهذه المواد، تعمل على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

